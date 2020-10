Rapero cubano Henry Laso arrestado por negligencia infantil El rapero cubano Henry Laso fue arrestado tras atrincherarse en su apartamento en Miami con su bebé de dos meses. Tanto el cantante como su esposa han sido acusados de negligencia infantil. Los detalles del caso. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El rapero cubano Henry Laso fue arrestado en Miami tras atrincherarse en su apartamento en North Miami Beach con su hija de dos meses y no abrirle la puerta a un trabajador social por miedo a que le quitara a la bebé. El cantante transmitió en vivo por Facebook el incidente, ocurrido el pasado viernes. "Yo soy tremendo padre. Yo soy padre y soy madre. Yo no tengo culpa de los problemas que tuvo mi esposa con sus hijos", se escucha a Laso decir en el video. Univision reporta que Laso temía que le quitaran la custodia de su hija, después que su esposa fue arrestada por negligencia infantil acusada de abandonar a sus otros 7 hijos. Image zoom Henry Laso Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según reportes, el trabajador social trató de hablar con él, pero Lazo “lo amenazó con herirlo si tocaba a su hija”. El trabajador social llamó a la policía a pedir ayuda y luego de tres horas de negociación, Laso abrió la puerta y se entregó. Antes del incidente, Elidiesneins Pérez, la esposa del rapero, fue arrestada y acusada de negligencia infantil. Las autoridades informaron que encontraron a sus otros siete hijos —que no son hijos del cantante— abandonados y solos en su vivienda porque ella se había ido con Laso, el padre de su hija menor. La madre cubana de 35 años fue acusada de no llevar a sus hijos —entre las edades de 4 y 17 años— al médico en los últimos cinco años. El informe de las autoridades también detalla que no habían suficientes alimentos en la casa ni ropa o sábanas limpias, y que los menores no estaban inscritos en la escuela. Los siete hijos de Pérez están bajo la custodia del Departamento de Niños y Familias. El cantante fue llevado a la cárcel TGK del condado Miami-Dade y tendrá que pagar una fianza de $5,000. El caso sigue bajo investigación.

