Muestran el cadáver de rapero asesinado en un club de Washington: "Así es como él quería marcharse", explica su madre Los dueños del club nocturno Bliss, en Washington, se han disculpado por exhibir el cuerpo de Goonew, de 24 años, asesinado hace días: su madre asegura que solo cumplían la voluntad de su hijo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rapper Goonew Rapper Goonew | Credit: Instagram/@goonew64 Una enorme controversia se ha desatado alrededor de la muerte del asesinado rapero Goonew, de solo 24 años, luego de que su cadáver fuera supuestamente exhibido en el escenario de un club nocturno para celebrar su 'funeral'. Los dueños del negocio llamado Bliss y ubicado en Washington, DC, se disculparon públicamente tras el escándalo que se formó por el 'evento' realizado el domingo pasado. "Bliss fue contactado por una funeraria local para alquilar el espacio y realizar la fiesta de despedida de Goonew", explicaron portavoces al sitio The Shade Room. "Bliss nunca fue puesto al tanto de lo que ahí ocurrió", prosiguieron en su mensaje. "Queremos disculparnos sinceramente con todos aquellos que se hayan sentido ofendidos o se hayan alterado. Por favor, mantengan a la familia de Goonew y a sus amigos en sus plegarias en estos momentos difíciles." De acuerdo dicha fuente durante la celebración se observaba un cuerpo similar al del espigado artista vistiendo pantalones color kahki y sudadera azul, con gafas y una corona. Inicialmente los asistentes pensaron que se trataba de una figura de cera, más no el cuerpo real del fallecido. Sin embargo, la revista XXL Mag , especializada en el mundillo del rap, asegura que el rapero Black Fortune actuó durante el evento y que en Twitter aseguró posteriormente que su "hermanito" se había marchado de este mundo al estilo "gángster". "No, esta no es una figura de cera", afirmó sobre el cuerpo que aparece parado sobre el escenario en fotos que aún circulan en redes y que el New York Post compartió. Lo extraño del caso es que Patrice Parker Morrow madre del rapero ha salido a defender sus acciones asegurando que la familia solo cumplían la última voluntad del artista al hablar con Fox-5 DC. "Es algo que yo quería hacer", exclamó la mujer rodeada de familiares en la entrevista televisiva. "Así es como mi hijo quería que lo hiciéramos. Así es como él quería marcharse. Quería celebrar su vida. Él no quería que la gente estuviera triste y llorando. él siempre quería que la gente estuviera feliz, divirtiéndose". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El artista falleció el pasado 18 de marzo tras recibir un disparo por parte de un desconocido en el sector de District Heights de Maryland, según anunció en su momento la Policía del condado de Prince George en un reporte compartido por la revista Complex. Existe una recompensa de $25,000 por quien ayude a encontrar al responsable del crimen.

