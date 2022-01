Rapero dominicano Saymol Fyly fue acusado de explotación sexual de menores y reacciona así "El que nada debe nada teme", asegura el rapero dominicano Saymol Fyly, detenido en España por supuesta explotación sexual de menores. Así se defendió él de estas acusaciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Saymol Fyly Saymol Fyly | Credit: Instagram/Saymol Fyly El rapero dominicano Saymol Fyly rompe el silencio en sus redes sociales tras ser detenido en España y acusado de explotación sexual de menores. Según reportó EFE, la policía española detuvo a Saymol Fyly y a otras 36 personas, por la presunta explotación sexual de diez menores de edad, a los que también forzaban a consumir y distribuir drogas. Según reporta EFE, las autoridades españolas incautaron sustancias estupefacientes, un arma de fuego, un machete y dinero, y revelaron que habían tres mujeres entre los detenidos. Los sospechosos fueron acusados de agresión sexual, prostitución infantil, posesión de pornografía infantil y detención ilegal. Una de las víctimas logró escapar de esta presunta red de abusadores y pedir ayuda a la policía en Madrid. Según testificaron las víctimas, estas personas las contactaban por redes sociales, se ganaban su confianza y luego las obligaban a prostituirse y distribuir drogas a clientes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Saymol Fyly asegura que es inocente y no se quedó callado ante estas acusaciones. "Ustedes son ratas de laboratorio que le dicen lo que sea y sin saber solo usan el teclado pa escribir la primera estupidez que se les venga a la cabeza, sin saber el daño que puede causar eso. Antes de acusarme primero asegúrense que eso sea verdad", escribió en Instagram el cantante. El intérprete de "No me diga a mí que no" —quien tiene más de 150 mil seguidores en YouTube— compartió un contundente mensaje en sus redes sociales, reaccionado ante las acusaciones en su contra. "El que anda debe nada teme. Si yo fuera culpable de algo no estaría aquí tan tranquilo, porque esa detención pasó hace un mes, así que si me van a manipular y dañar mi imagen, que sea con otra cosa. [Hay] mucha gente que me está acusando sin pruebas y sin saber lo que pasó", expresó.

