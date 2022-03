¡Rapero Baby Cino asesinado en Miami con tan solo 20 años! El joven músico acababa de salir de la cárcel y solo minutos después, alguien acribilló el auto en el que viajaba. Aquí los detalles de la terrible tragedia en Palmetto Expressway. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un joven talento del mundo del rap en Miami fue asesinado solo momentos después de abandonar la cárcel. Conocido como Baby Cino, Timothy Starks salió del Turner Guilford Knight Correcctional Center el pasado miércoles, después de haber sido arrestado por portar un arma, anunció el Miami Herald. Aún con su brazalete de preso en la muñeca, Baby Cino abordó el auto que pasó a buscarlo, un Nissan rojo. Minutos después sucedería la tragedia. Cuando en la hora punta el automóvil en el que viajaba Starks se incorporó a la Palmetto Expressway, chocó contra una de las paredes de la rampa, mientras que el rapero sufría numerosas heridas de bala, incluido un disparo en la cabeza, reportó el Herald. El músico tenía solo veinte años. Su acompañante, Dante Collins Banks, el amigo que fue por él a la cárcel y manejaba el auto, recibió también un disparo en el abdomen y fue atendido en un hospital cercano. Baby Cino Sparks Credit: IG Baby Cino SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Todavía se desconoce la identidad del delincuente que llevó a cabo los hechos, pero los detectives del departamento de policía de Miami-Dade revelaron que: "se vio huir a un auto oscuro a gran velocidad" tras el suceso. También dijeron que están investigando si este incidente está conectado a otros anteriores enlazados con bandas callejeras. "Si alguien fue testigo del tiroreto o si alguien tiene cualquier detalle de información al respecto, no importa lo pequeño que sea, llamen por favor a la línea de pistas de Crime Stoppers con su información y no olvide que permanecerá anónimo" aseguró a WSVN el detective de policía Ángel Rodríguez. "Los detectives estamos investigando los posibles motivos y cada pedacito de información basándonos en las evidencias de la escena del crimen. Como pueden ver, el auto tiene una cantidad significativa de agujeros de bala", añadió Rodríguez. Además,el cantante Tdott Woo también fue asesinado en Nueva York recientemente con tan solo 22 años momentos después de firmar un importante contrato artístico, así como el rapero Sad Frosty quien falleció a los 24 años.

