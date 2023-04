Rapera mexicana de 19 años desaparecida desde el pasado 8 de abril Sus familiares reportaron la desaparición de Inof, quien sigue sin ser localizada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Arizbeth Soto, mejor conocida como Inof, es una rapera mexicana que se hizo popular por sus videos virales en Tiktok. Sin embargo, su fama en estos momentos no es precisamente por su música, sino por su inesperada desaparición. Desde el pasado 8 de abril, sus familiares no saben nada de la joven. Su nombre ya es tendencia y uno de los más mencionados en las redes con el fin de hacer ruido y que su búsqueda sea eficaz. La joven freestyler fue localizada por última vez y a través del GPS de su móvil en Ecatepec, en el Estado de México. A partir de ahí, ni rastro. Amigos, familiares y gente de muchos lugares se han unido con el fin de dar a conocer lo que está sucediendo y hacer viral esta noticia. Inof sigue desaparecida pero el movimiento creado para su búsqueda es inmenso. Rapera mexicana Desaparece rapera mexicana | Credit: Twitter/López Dóriga Ya son varias las manifestaciones que se han hecho por este motivo para pedir al gobierno mexicano colaboración y apoyo en su localización. La última vez que fue vista por una videocámara de vigilancia, Inof se estaba subiendo a un mototaxi sobre las 3 de la tarde. A partir de ese instante no se ha vuelto a saber nada más de ella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tal y como apunta su boletín de búsqueda, Ana Arizbeth mide 1.63 metros de altura, tiene la tez morena clara y ojos color café oscuro. Además, cuenta con una cicatriz en la pantorrilla derecha producto de una quemadura y un tatuaje en el brazo derecho, que es un pasamontañas. La ropa que llevaba en el momento de la desaparición es un pantalón de mezclilla azul claro, botas negras y un suéter rosa. Sus seres queridos piden más ayuda y medios por parte de las autoridades para poder localizar a la joven lo antes posible. También se han abierto perfiles en las redes bajo el título de Nos Falta Inof, como plataformas para hacer extensiva esta búsqueda.

