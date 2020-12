Close

La joven rapera Ann Marie fue acusada de dispararle a un hombre en la cabeza: los detalles Anne Marie, una cantante de 25 años, fue acusada de dispararle a un hombre en la cabeza. ¿Qué pasó? Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La rapera Anne Marie fue arrestada en Atlanta. La cantante de 25 años, basada en Chicago, fue acusada de dispararle a un hombre en la cabeza. La artista, cuyo verdadero nombre es Joann Marie Slater, fue llevada a la cárcel del condado Fulton el 2 de diciembre y enfrenta cargos por posesión ilegal de un arma de fuego. La joven también enfrenta cargos por asalto agravado con un arma mortal. El tiroteo sucedió en un hotel en Buckhead el 1ro de diciembre, reportó CBS 46. Los oficiales que llegaron a la escena encontraron a un hombre de 24 años con una herida de bala en la cabeza, según un reporte policial publicado por el canal. La víctima fue llevada al hospital Grady Memorial. CBS 46 también reportó que el hombre aún estaba consciente cuando llegaron los oficiales, pero que su condición era grave. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Instagram La rapera asegura que el disparo no fue intencional. Ann Marie alega que el arma de fuego se cayó de una mesa en la habitación y una bala impactó accidentalmente a la víctima. Según CBS 46, la artista se mostró muy preocupada y seguía preguntándole a los policías si el hombre iba a estar bien. La rapera estaba gritando desconsoladamente y tuvo que ser llevada a otra habitación cuando llegaron las autoridades. Según Ann Marie les contó a los investigadores, ella y la víctima, un amigo cercano, habían crecido juntos y estaban visitando Chicago, reportó PEOPLE. El departamento de policía de Atlanta no ha respondido aún a las preguntas de PEOPLE. No se sabe si la cantante ya tiene un abogado que la represente. La joven alcanzó las listas de popularidad de Billboard en el 2019 con su éxito "Secret" y ha lanzado los discos Ann Marie, Unf—witable, Tripolar, Tripolar 2 y Pretty Psycho, además del EP Misunderstood.

