Vidente predijo lo sucedido a Maribel Guardia: "Un integrante de su familia puede tener problemas de salud… para mayo o abril viene algo pesadito" Durante una entrevista en un programa de televisión mexicano, Ramses Vidente predijo la tragedia de Maribel Guardia Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un vidente llamado Ramsés dijo públicamente en un programa de televisión mexicano que Maribel Guardia pasaría por un momento muy delicado debido a la salud de unos de sus seres queridos. "Maribel Guardia que se nos cuide mucho", dijo el adivino el 31 de marzo. "Un integrante de la familia [de] Maribel Guardia puede tener problemita en cuestión de salud: una hermana, su hijo", prosiguió. "Veo problemas en cuestión de salud [en] un integrante de su familia, buena vibra para abril o mayo porque viene algo pesadito para ella". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así fue, la madrugada de ayer la actriz confirmó que su único hijo Julián Figueroa había fallecido en su casa en Ciudad de México tras tener malestares en el pecho. Julian Figueroa, Maribel Guardia y Ramses Vidente Julian Figueroa, Maribel Guardia y Ramses Vidente | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images; Instagram/@ramsesvidente "Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano", comenzó compartiendo la actriz de exitosas telenovelas de TelevisaUnivision como Corona de lágrimas y Muchacha italiana viene a casarse. Guardia explicó que anoche "encontraron inconsciente" a su hijo en su cuarto mientras ella estaba en el teatro. "Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno", detalló. "El parte médico indica que falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular".

