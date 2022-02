Doctor en Florida acusado de matar a su padre, golpear a su novia e intentar estrangularla El doctor Rafael Azulay fue acusado de matar a su padre y de golpear e intentar estrangular a su novia. Mira la sentencia que recibió. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un doctor en Florida fue acusado de matar a su padre y de golpear a su novia, intentado estrangularla. El doctor Rafael Azulay, de 47 años, fue acusado de asesinato en segundo grado por matar a balazos a su padre en su casa en Weston en mayo del 2018, y luego dispararse con la misma pistola en la cabeza y en el estómago, reportó NBC 6. Cuando ocurrió el tiroteo en la casa de su padre — que los oficiales describieron como un caso de asesinato e intento de suicidio— Azulay estaba fuera de la cárcel bajo fianza tras ser acusado de violencia doméstica. El médico había sido acusado por su novia de golpearla y de intentar estrangularla en marzo del 2018. También enfrenta cargos de asalto agravado por amenazar a su madre, Dina Azulay. Su madre salió en su defensa, diciendo que el tiroteo había sido accidental y negando que su hijo la hubiese amenazado. El doctor recién llegó a un acuerdo en el que el cargo de asesinato fue reducido a "homicidio involuntario con un arma de fuego", y le quitaron el cargo por asalto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dr. Rafael Azulay Dr. Rafael Azulay | Credit: Broward County Sheriff's Office Azulay logró evadir la cárcel, y pasará dos años bajo arresto domiciliario con su madre, además estará bajo libertad condicional por 10 años por el cargo de homicidio involuntario. También tendrá que renunciar a su licencia como médico, reporta el diario Miami Herald. Hilliard Moldof, abogado del doctor, dijo a NBC 6 que su cliente había sufrido una herida en el cerebro cuando se disparó en la cabeza y no podía presentarse al juicio. La exnovia de Azulay, que se identifica como "Ángela", dijo a NBC 6 que ella teme por su vida ahora que él está fuera de la cárcel. Ella mostró al canal fotos como prueba del abuso que ella asegura que padeció entre el 2013 y el 2018, cuando era su pareja. "Me preocupa mi seguridad y la seguridad de mi familia", dijo Ángela. "Creo que él me va a encontrar y él me va a matar, y luego se va a suicidar". Según el diario Miami Herald, Ángela no había cooperado con las autoridades en el pasado porque Azulay tenía una pistola y había amenazado con matar a la madre de su exnovia. Ángela pidió una orden de alejamiento para que Azulay no pueda volver a acercarse a ella.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Doctor en Florida acusado de matar a su padre, golpear a su novia e intentar estrangularla

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.