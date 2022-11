Joven madre fue encontrada muerta y arrestan a su exesposo, un maestro de matemática Rachel Castillo, una joven madre, fue encontrada muerta en California y arrestan a su exesposo, un maestro de matemáticas que expresó su preocupación cuando ella desapareció. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una joven madre fue encontrada muerta en California tres días después de que la policía encontrara sangre en su casa. Su exesposo fue arrestado. El cadáver de Rachel Castillo, de 25 años, fue encontrado en una zona remota en Antelope Valley, informó el Departamento de Policía de Simi Valley. El jueves, los oficiales fueron al apartamento de Castillo tras recibir una llamada al 911 de su hermana Emily Castillo, con quien vivía la víctima. Los oficiales encontraron sangre y señales de un forcejeo en el apartamento, añadiendo que las pertenencias de Castillo, incluyendo su teléfono celular, su carro y sus llaves aún estaban en la vivienda. La joven madre desapareció y el principal sospechoso es su exesposo Zarbab Ali, quien fue arrestado el domingo en la casa de sus padres. Según los récords de la prisión Ali es un maestro de matemática, reporta PEOPLE. Rachel Castillo Rachel Castillo | Credit: GoFundMe SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No se ha revelado aún si Ali tiene un abogado que lo represente. Según reporta el diario Simi Valley Acorn, Robyn, la madre de Rachel Castillo, dijo que su hija era madre de dos niños y que soñaba con convertirse en terapeuta. La describió como una excelente madre, hermana, hija y amiga. Robyn dijo al canal ABC7 que antes de que la policía encontrara el cadáver de su hija, Ali mostró su preocupación por el bienestar de su exesposa. "Dijo que lo sentía mucho y que esperaba que ella estuviera bien. Pareció una conversación muy normal", contó Robyn sobre el presunto asesino de su hija. Una página de GoFundMe fue creada para recaudar fondos para cubrir los gastos fúnebres de Rachel, ayudar a su familia y sus hijos. Si estas experimentando violencia doméstica, busca ayuda llamando a la Línea Nacional contra la Violencia Doméstica al 1-800-799-7233, o visita thehotline.org. Las llamadas son gratuitas, confidenciales y se habla español.

