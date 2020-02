Una mujer de Kansas decapitó a la madre de su exnovio tras pelea por una pintura Una mujer de Kansas, Rachael Hilyard, fue encontrada culpable de decapitar a la madre de su exnovio luego de una enardecida discusión entre ambas sobre una pintura. Mira los detalles de este atroz crimen aquí. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una mujer fue encontrada culpable de decapitar a la madre de su exnovio luego de una discusión entre ambas en la ciudad de Wichita, Kansas. Rachael Hilyard, de 37 años, fue declarada culpable el jueves de asesinato premeditado en primer grado tras cortarle la cabeza a Micki Davis, de 63 años, con dos cuchillos de carne. De acuerdo con reportes publicados por la revista People, la tragedia ocurrió cuando Davis acudió a la casa de Hilyard acompañada por su nieto de 9 años para recuperar algunas de las pertenencias de su hijo, Jeremy Rush, el ex de Hilyard que se encontraba en prisión en ese momento. Los reportes indican que durante la visita, ambas comenzaron a discutir enardecidamente sobre una pintura. Alarmado, el pequeño de 9 años corrió a la casa de al lado donde una vecina llamó al 911 para reportar lo que estaba ocurriendo. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “La policía llegó para encontrar a Davis muerta: le quitaron la cabeza del cuello”, reportó la policía a la revista. El fiscal de distrito del condado de Sedgwick, Marc Bennett, explicó al Daily Mail que Hilyard usó dos cuchillos porque al primero se le rompió la cuchilla y tuvo que usar otro “para terminar lo que empezó”. Los fiscales dijeron que la policía encontró el cuerpo de Davis en el garaje de la casa de Hilyard y su cabeza en el fregadero de la cocina. Image zoom Un día antes de que fuera declarada culpable, Hilyard reveló en medio de la corte que antes de cometer el crimen, había escuchado voces en su cabeza que le ordenaban matar a Davis. Según medios locales, la condena de Hilyard será dictada el próximo 27 de marzo y podría enfrentar cadena perpetua por el crimen que ocurrió en abril del 2017 y ha conmocionado a los residentes de Kansas. Advertisement

