R. Kelly sentenciado a 20 años de prisión por abuso sexual infantil: "Ya no podrás dañar a los niños" R. Kelly ya está cumpliendo 30 años de prisión por su condena de 2021 por cargos de crimen organizado y tráfico sexual en Nueva York. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir R. Kelly R. Kelly | Credit: Antonio Perez - Pool via Getty Images El cantante y compositor de R&B R. Kelly fue sentenciado este jueves a 20 años de prisión por un juez federal de Illinois por cargos de pornografía infantil y tentación de menores para tener relaciones sexuales. Kelly, cuyo verdadero nombre es Robert Sylvester Kelly, ya cumple 30 años de prisión por cargos de crimen organizado y tráfico sexual con base en Nueva York, según Associated Press, CNN y NBC News. En el juicio que se llevó a cabo en junio del 2022 y que se prolongó seis semanas se incluyó la participación de 45 testigos en una corte federal de Brooklyn, NY, el jurado concluyó que el cantautor era culpable de varios delitos de abuso sexual. Hoy, el juez federal de distrito Harry Leinenweber ordenó que el músico de 56 años cumpla 19 años de los 20 años de prisión al mismo tiempo que su otra sentencia. Esto significa que Kelly pasará un total de 31 años tras las rejas. Dos de las víctimas del ganador del Grammy dieron declaraciones en la corte esta semana, y ambas pidieron al juez que dictara una sentencia severa. "Ahora estás aquí... porque hay algo mal contigo", dijo una víctima que se hace llamar "Nia", según AP. "Ya no podrás dañar a los niños". Según People, durante décadas existieron acusaciones que giraron en torno al cantante, quien previamente había sido absuelto de cargos de pornografía infantil en 2008. Los fiscales dijeron en una acusación emitida después del arresto de Kelly en 2019 que él y su equipo, que incluía gerentes, guardaespaldas y asistentes, "viajaron por todo Estados Unidos y el extranjero para actuar en salas de conciertos... y para reclutar mujeres y niñas para participar en actividad sexual ilegal con Kelly" desde 1999. En septiembre del 2021, el cantante fue encontrado culpable de todos los cargos que enfrentaba, incluyendo abuso sexual a mujeres, niñas y niños menores de edad, abusos físicos y sexuales cometidos a lo largo de un cuarto de siglo. Además, fue declarado culpable de otros ocho cargos relacionados con el traslado de personas de un estado a otro por motivos sexuales. Kelly permanece recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Chicago.

