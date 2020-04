¿Qué tanto sabes de "La Casa de Papel"? ¡Prueba tus conocimientos! Conoce algunos datos curiosos e interesantes de esta serie española de la que muchos están hablando. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La Casa de Papel, de la que se acaba de estrenar su cuarta temporada, se ha convertido en un enorme éxito internacional y tema de interminables discusión en las redes. Pero, ¿qué tanto sabes de esta producción? Los primeros dos días después del estreno de la nueva temporada, el pasado 3 de abril, la serie tuvo una demanda mayor en Netflix al promedio y superó a otros populares shows como Game of Thrones, The Walking Dead y Westworld, reportó la revista Forbes. Si ya estás al día con todas las temporadas, prueba tus conocimientos con este quiz y descubre qué tanto sabes de la cuarta temporada. ¡Cuidado con los spoilers! A continuación te presentamos cinco datos curiosos de la serie que probablemente desconocías: 1- Al momento de comenzar el proceso creativo y de producción del programa, su creador y guionista Álex Pina tenía otro título, Los Desahuciados, reveló en una entrevista en Antena 3. Se decidieron por cambiarlo al que tiene ahora en referencia a la Casa de la Moneda y Timbre, lugar en el que sucede la trama de la primera y segunda temporada. 2- El tema emblemático de la serie “Bella ciao” es un símbolo de resistencia contra el fascismo en Italia que posteriormente traspasó fronteras y por años ha sido entonado en festividades de partidos de izquierda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Ursula Corbero attends the 'La Casa de Papel' 3rd season premiere at Callao Cinema in Madrid, Spain on Jul 11, 2019 (Photo by Gabriel Maseda/NurPhoto via Getty Images) 3- El personaje de Tokio, interpretado magistralmente por Úrsula Corberó, está inspirado en el Mathilda, la niña del largometraje León [El profesional] que lanzó a Natalie Portman al estrellado, según la página de noticias española Zeleb. Image zoom 4- Actualmente, la serie ocupa posición número 3 en el ranking de IMDB, siendo la única serie española que brilla en el top 100 de las favoritas por el público en la categoría de servicios streaming. El primer lugar lo tiene Ozark y el segundo Tiger King. 5- El primer episodio de La Casa de Papel se tuvo que rodar medio centenar de veces. La idea era que los actores pudieran conectar profundamente con su personaje. Advertisement

