¿Quieres pasar una Navidad de película? La casa de 'Home Alone' está disponible por solo $25 La propiedad ubicada en Winnetka, Illinois, se puede rentar en la plataforma Airbnb por una noche, y cuenta con decoraciones navideñas, trucos y trampas ¡como en la divertida comedia familiar! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta época navideña los amantes del cine podrán recrear en vivo y en directo la odisea que vivió el actor Macaulay Culkin, como protagonista del ahora clásico filme Home Alone, ya que la mansión donde vivió su personaje Kevin McCallister está disponible al público. La plataforma Airbnb anunció que la propiedad localizada en Winnetka, Illinois, se puede rentar por una noche por tan solo $25 y el anfitrión será nada más y nada menos que el temido Buzz McCallister, el hermano mayor de Kevin, personificado por el actor Devin Ratray, quien repite su papel en la nueva entrega de la franquicia Home Sweet Home Alone. "Puede que no te acuerdes de mi como [alguien] particularmente complaciente", expresó Buzz en un comunicado de prensa, según PennLive.com. "Pero ya maduré, y me encantaría compartir la casa familiar —y hasta mi pizza— contigo durante esta época navideña. Solo trata de que mi tarántula Axl no se escape esta vez". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Home Alone House Airbnb Experiencia Home Alone de Airbnb | Credit: Sarah Crowley Además de Axl, la casa estará completamente decorada con luces navideñas y contará con varios trucos y trampas, ¡tal como en la película! También habrá suficiente pizza para compartir y el clásico macaroni & cheese como parte del menú de Navidad, tal como lo comió Kevin en la película. "Estará decorada exactamente como hace 31 años y repleta de golosinas y trucos", aseguró Ratray a People. "Habrá trampas, pero nada peligroso. Habrá, por supuesto, un delicioso mac & cheese de microndas y un enorme vaso de leche, así como lo que intentaba cenar Kevin cuando fue interrumpido por los bandidos". Home Alone House Airbnb Experiencia Home Alone de Airbnb | Credit: Sarah Crowley El actor aseguró que los fanáticos podrán disfrutar de todo lo que se puedan imaginar de la película, con excepción de las latas de pintura que se dispararon a la cara de los ladrones interpretados por Joe Pesci y Daniel Stern. Ratray no pasará la noche con los invitados, pero recomienda que se abstengan de deslizarse por las escaleras, tal y como lo hizo el protagonista en la popular comedia de los noventa. Home Alone House Airbnb Experiencia Home Alone de Airbnb | Credit: Sarah Crowley Los elegidos podrán pasara la noche del 12 de diciembre en la mansión, y disfrutar de la entrega más reciente de la franquicia Home Sweet Home Alone, además de llevarse a casa un set de LEGOs de la película. "Realmente podrán vivir en ella y caminarla y tocar las paredes. Han visto la película tantas veces, el árbol de Navidad frente al cuarto, las escaleras, a la gente corriendo de arriba a abajo, han visto la cocina donde Buzz cariñosamente vomita toda la pizza de queso. Ahora pueden caminar por todo eso [historia]", expresó el actor. Pero lo mejor de todo para Ratray, es que esta odisea beneficiará al Hospital de NIños La Rabida, en Chicago, para ayudar a los niños con enfermedades crónicas. Los interesados podrán apostar para la reserva a partir del martes 7 de diciembre. ¿Quién se anima?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Quieres pasar una Navidad de película? La casa de 'Home Alone' está disponible por solo $25

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.