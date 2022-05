¿Quiénes son las víctimas de la matanza en la escuela de Uvalde, Texas? Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Xavier Lopez y Amerie Jo Garza Robb Elementary Mass Shooting Victims El mundo está de luto por la masacre en la escuela elemental Robb de Uvalde, Texas. Salvador Ramos, un asaltante de 18 años, abrió fuego, matando a dos maestras y 19 niños. ¿Quiénes son las víctimas de esta tragedia? Conoce sus emotivas historias. Empezar galería Eva Mireles Eva Mireles Robb Elementary Mass Shooting Victims Credit: Robb Elementary School Eva Mireles era una maestra de cuarto grado en la escuela elemental Robb. La profesora de 44 años era esposa del oficial de policía Ruben Ruiz y madre de Adalynn, quien estudia en la universidad. Mireles había trabajado durante 17 años para el distrito escolar de Uvalde. 1 de 21 Ver Todo Anuncio Anuncio Rojelio Torres Rogelio Torres Robb Elementary School shooting El padre de Rojelio Torres, de 10 años, estaba trabajando cuando se enteró del tiroteo en la escuela de su hijo. Desesperado, buscó a su hijo en el hospital antes de enterarse que el niño estaba entre los fallecidos. 2 de 21 Ver Todo Amerie Jo Garza Amerie Jo Garza Robb Elementary Mass Shooting Victims Amerie Jo Garza, de 10 años, trató de llamar al 911 antes de que el pistolero le disparara. Berlinda Irene Arreola dijo a The Daily Beast que su nieta "murió como una heroína, tratando de buscar ayuda para ella y sus compañeros". 3 de 21 Ver Todo Anuncio Irma García Irma Garcia Robb Elementary Mass Shooting Victims Credit: Robb Elementary School Irma García, una maestra de cuarto grado, también perdió la vida. Su sobrino reveló en las redes sociales que su tía "se sacrificó protegiendo a los niños en su salón de clases". García es madre de cuatro hijos y había sido profesora durante 23 años. En su perfil, decía que le gustaba escuchar música y hacer parrilladas con su esposo. 4 de 21 Ver Todo Makenna Elrod MaKenna Elrod Robb Elementary Mass Shooting Victims La peor pesadilla de Brandon Elrod, el padre de Makenna Elrod, de 10 años, se hizo realidad cuando le confirmaron que su hija estaba entre las víctimas del tiroteo. El padre dijo a ABC News que estaba buscándola en la funeraria cerca de la escuela porque no la encontraba y temía que había muerto. 5 de 21 Ver Todo Xavier López Xavier Lopez Robb Elementary Mass Shooting Victims Xavier López fue el primer estudiante que fue identificado como víctima del tiroteo. "Él era un niño amoroso de 10 años, que estaba disfrutando la vida, sin saber que esta tragedia iba a ocurrir hoy", dijo Lisa Garza sobre su primo, a quien describió como un niño alegre, a quien le encantaba bailar, reporta The Guardian. 6 de 21 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Alexandria Aniyah Rubio Alexandria Aniyah Rubio Robb Elementary School shooting Credit: Facebook Alexandria posó para esta foto con sus padres justo horas antes de la tragedia. La estudiante de honor era la luz y el orgullo de sus padres. Su madre, Kimberly Mata-Rubio, escribió este emotivo mensaje en Facebook: "Mi bella, inteligente Alexandria Aniyah Rubio fue reconocida hoy por ser una estudiante de honor, con calificaciones de A. También le dieron un premio por ser una excelente ciudadana. Le dijimos que la amábamos y que la iríamos a buscar después de la escuela. No teníamos idea de que este sería un adiós". 7 de 21 Ver Todo Miranda Mathis Miranda Mathis Credit: Facebook Una prima de Miranda Mathis, de 11 años, pidió que rezaron por su familia tras perder a la niña en el tiroteo. En un mensaje en Facebook Deanna Miller compartió una foto de la estudiante, expresando su dolor. "Siento mucho que esto te haya pasado bebé. Por favor mantengan a mi familia en sus oraciones". 8 de 21 Ver Todo Alithia Ramírez Alithia Ramirez; Robb Elementary School shooting Credit: Facebook El padre de Alithia Ramírez, Ryan Ramírez, publicó una foto de su hija en Facebook con alas de ángel, confirmando que la niña de 10 años había fallecido. Rosemarie Ramírez, la tía de Alithia, estaba trabajando en una tienda Dollar General en San Marcos, Texas, cuando vio a su hermano en las noticias y se enteró de la tragedia. "A ella le encantaba dibujar", dijo a PEOPLE sobre su sobrina, quien le regaló un dibujo de girasoles. "Quiero que las familias sepan que no están solas", añadió Ramírez. "Todos estamos de luto". 9 de 21 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Tess Marie Mata Tess Marie Mata ; Robb Elementary School shooting Credit: GOFUNDME La noticia de la muerte de Tess Marie Mata ha devastado a su familia. Su hermana Faith Mata escribió en Twitter: "Mi ángel preciosa, tú eres amada profundamente. En mis ojos tú no eres una víctima, eres una sobreviviente. Te amo siempre y más allá de la eternidad mi hermanita chiquita. Que tus alas vuelen más alto de lo que soñaste. Hasta que nos encontremos de nuevo Tess Marie, con mucho amor de tu hermana mayor". 10 de 21 Ver Todo Eliahana Cruz Torres Eliahana Cruz Torres Robb Elementary School shooting Eliahana Cruz Torres, de 10 años, no quería ir a la escuela ese día, reveló su abuelo Adolfo Cruz, pero su familia le dijo que no podía perder clases. La estudiante de cuarto grado no regresó a casa con vida. 11 de 21 Ver Todo Nevaeh Bravo Nevaeh Bravo Robb Elementary School shooting La prima de Nevaeh Bravo confirmó su muerte, dedicándole a la niña un mensaje en Twitter, reporta Los Angeles Times. "Desafortunadamente mi bella fue una de las tantas víctimas de la tragedia de hoy", escribió. "Descansa en paz mi dulce niña, tú no te merecías esto". 12 de 21 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jailah Nicole Silguero Jailah Nicole Silguero Robb Elementary School shooting Credit: Facebook Jailah Nicole Silguero, de 10 años, murió en el tiroteo, confirmó su madre Verónica Luevanos, a Univision. Según ella, a su hija le encantaba bailar y grabar videos en TikTok. "Ella no quiso ir a la escuela", lamentó la madre sobre la niña, que le pidió a su padre quedarse ese día en la casa. "Ayer no quiso ir. Yo creo que ella sabía que algo iba a pasar". 13 de 21 Ver Todo Jayce Luevanos Jayce Carmelo Luevanos Robb Elementary School shooting Credit: Facebook Jayce Luevanos, de 10 años —quien es primo de Jailah Nicole Silguero— falleció en la matanza. Su tía, Verónica Luevanos, dijo entre lágrimas a Despierta América (Univision), que la familia estaba destrozada por estas dolorosas pérdidas. 14 de 21 Ver Todo Uziyah García Uziyah Garcia Robb Elementary School shooting Credit: Facebook "Era el niño más dulce que he conocido", dijo Manny Renfro a AP sobre su nieto Uziyah García, de 9 años. La última vez que lo vio jugaron fútbol juntos, recuerda el abuelo. 15 de 21 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Annabell Rodríguez Annabelle Rodriguez Robb Elementary School shooting Annabell Rodríguez, de 10 años, murió en la escuela, al igual que su prima, Jackie Cazares, también de 10 años. Su hermana, Lidia Anthony Luna, escribió en Facebook que las dos niñas estaban "bailando en el cielo, cuidándonos desde arriba". 16 de 21 Ver Todo Jackie Cazares Jackie Cazares Jacinto Cazares, el padre de Jackie Cazares, de 10 años, expresó su desconsuelo en sus redes sociales. "Nos arrebataron a mi niña, a mí y a mi familia", escribió. "Nos duele el alma", añadió, esperando que otras familias no experimenten este dolor en un futuro. El padre aseguró que hará su parte para que su muerte "no sea en vano". 17 de 21 Ver Todo Ellie García Ellie Garcia Robb Elementary School shooting Credit: Facebook Stephen García y Jennifer Lugo, los padres de Ellie García, de 10 años, pidieron ayuda a los amigos de la niña para localizarla tras enterarse del tiroteo en su escuela. "Mi corazón está roto en pedazos", expresó su madre tras enterarse de la muerte de la estudiante, quien jugaba baloncesto y hablaba de su fe cristiana en sus videos de TikTok. 18 de 21 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Maite Yuleana Rodríguez Maite Rodriguez Robb Elementary School shooting Credit: GOFUNDME Maite Yuleana Rodríguez, de 10 años, fue otra de las víctimas de Salvador Ramos. La niña estuvo en la ceremonia para premiar a los estudiantes de honor, momentos antes de ocurrir la masacre. 19 de 21 Ver Todo José Flores Jose Flores Jr. Robb Elementary School shooting Credit: Facebook El padre de José Flores, 10, recuerda que su hijo era un amante del beisbol y los videojuegos. "Siempre estaba lleno de energía", dijo José Flores Sr. a CNN sobre su hijo fallecido. Su tío, Christopher Salazar, contó a The Washington Post, que el estudiante de cuarto grado había recibido un premio en la ceremonia de excelencia académica ese día en la escuela. "Era muy inteligente. No era un niño que buscaba problemas", dijo Salazar. "Era un niño muy feliz, amaba a sus padres". 20 de 21 Ver Todo Lexie Rubio Alexandria Aniyah Rubio Robb Elementary School shooting Credit: Facebook La familia de Lexi Rubio, de 10 años, la buscó durante horas antes de recibir la peor noticia. Kylie Rae, su coach de softball, lamentó la muerte de la niña y celebró su gran talento como deportista. "Te extrañaremos a ti y a tu sonrisa". 21 de 21 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Quiénes son las víctimas de la matanza en la escuela de Uvalde, Texas?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.