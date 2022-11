El exseleccionador mexicano Miguel El Piojo Herrera revela quién cree que ganará el Mundial El exseleccionador de México Miguel El Piojo Herrera fungirá de comentarista de Telemundo durante el Mundial de Qatar que dará inicio este domingo con el enfrentamiento entre la selección anfitriona y Ecuador. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El exseleccionador de México Miguel El Piojo Herrera no suele apostar, pero de hacerlo en el Mundial de Qatar 2022, iría por las selecciones de Brasil y Argentina, o quizá Uruguay, quien dice, podría dar una sorpresa. "Hay muy buenas selecciones, hay selecciones que por ahí no suenan tanto, pero por supuesto van a tener caballos negros. Uruguay por ahí nadie la toma en cuenta y tiene un gran equipo. Obviamente Qatar quiere siempre hacer algo más, se ha preparado muy bien. Viene Holanda, equipos que obviamente no dan mucho por ellos y siempre dan sorpresas", declaró a People en Español. Sus predicciones están por verse. Herrera seguirá de cerca paso a paso el desempeño de los equipos en la cancha, como analista y comentarista junto a, entre otros, Andrés Cantor, Emmy Miguel Gurwitz y Carlos Hermosillo para Deportes Telemundo. "[Vamos a estar] trabajando y buscando dar las notas de los juegos y por supuesto va a ser el Mundial y es obviamente algo que me agrada y me gusta muchísimo", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Miguel El Piojo Herrera Miguel El Piojo Herrera | Credit: Photo by Mauricio Salas/Jam Media/Getty Images Sus primeros días en Qatar han sido toda una grata experiencia, que le ha cambiado la perspectiva de lo que se dice del controversial país. "Al principio si fue muy controversial, pero ya que estás aquí, te cambia la perspectiva total. La verdad es un país que está muy bien, está hermoso, enorme", comentó, al mismo tiempo que reveló que la ciudad será un caos tras la llegada de los aficionados al deporte. "Está preparado para recibir todo esto. Tampoco es tan tajante como nos lo habían dicho. Al contrario, me parece que es un país que tiene mucho que enseñarle al mundo y demostrarles que no es lo que realmente pensamos y estamos aquí adentro". FIFA World Cup Qatar 2022 Previews FIFA World Cup Qatar 2022 | Credit: Photo by Francois Nel/Getty Images A pesar de tener a sus favoritos a ganar la Copa del Mundo, Herrera tiene la camiseta de México bien puesta. Pero también los pies sobre la tierra de que a su selección aún le falta para convertirse en ganador del trofeo. "Va a ser un Mundial atractivo, hay muy buenas selecciones", aseguró. "Va a estar muy disputado. Cada día es jugarlo con todo. Todos vienen a disfrutar esta fiesta, pero vienen con la responsabilidad de conseguir y de tratar de dejar lo mejor posicionada a su selección, entonces va a ser un Mundial muy atractivo. La verdad es que quiero que [a México] le vaya bien, siempre pensaré que le vaya bien a México, pero nos engañaríamos si pensáramos que está al nivel de Argentina y Brasil como candidatos a ganar la Copa del Mundo. Pero siempre hay un caballo negro. México es una buena selección, hay un buen técnico, esperemos que conecten y que podamos tener un mundial que los haga vibrar otra vez". Los 64 partidos de la Copa Mundial serán televisados a través de Telemundo, con transmisión simultánea en vivo por Peacock en español. ¡Que gane el mejor!

