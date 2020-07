¿Quién es el sospechoso de matar al hijo de la jueza Esther Salas en su casa en Nueva Jersey? ¿Quién es el hombre que llegó a la casa de la jueza federal Esther Salas en Nueva Jersey vestido de empleado de Fed Ex y le disparó a su familia, matando a su hijo e hiriendo a su esposo? Esto es lo que han revelado las autoridades sobre el sospechoso del crimen. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La vida de la jueza federal Esther Salas cambió para siempre cuando un individuo vestido de empleado de Fed Ex tocó a la puerta de su casa en Nueva Jersey. Según reportes, la jueza cubanoamericana estaba en el sótano cuando llegó el atacante, quien hirió gravemente a su esposo Mark Anderl, de 63, y mató a su hijo Daniel Anderl, de 20 años. ¿Quién es el sospechoso del crimen? Roy Den Hollander, de 72 años, ha sido identificado por las autoridades como el principal sospecho de matar al hijo y herir al esposo de la jueza. Los vecinos de Hollander lo describen como un hombre "perturbado". Según reporta Univision, quienes lo conocían también lo describen como misógino y racista. El hombre, que era abogado, se identificaba como simpatizante del presidente Donald Trump. Era graduado de la escuela de leyes de la Universidad George Washington. Image zoom Rutgers University SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según reportes, Hollander había criticado en redes sociales en el pasado a Salas, al igual que la jueza Sonia Sotomayor y al expresidente Barack Obama, quien nominó a Salas a su cargo. Hollander también es el sospechoso de asesinar al abogado Marc Angelucci el pasado 11 de julio en California. Angelucci también fue matado en su casa por un hombre vestido de empleado de Fed Ex. Holander era un abogado "anti-feminista" que defendía los derechos del hombre. Según The New York Times, escribió en un libro, que él mismo publicó, sobre la jueza Salas: "es una latina vaga e incompetente". Hollander fue encontrado muerto por las autoridades de un aparente suicidio en su casa en Nueva York.

Close Share options

Close View image ¿Quién es el sospechoso de matar al hijo de la jueza Esther Salas en su casa en Nueva Jersey?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.