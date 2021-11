¿Quién es Julio Vaqueiro? "Una de las cosas que más me ha conmovido es ver a padres separados de sus hijos" El periodista Julio Vaqueiro es el presentador principal de Noticias Telemundo, ¿quién es realmente este mexicano? Conócelo un poco más Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Julio Vaqueiro Credit: Cortesía de Telemundo Julio Vaqueiro es consciente de la enorme responsabilidad que asume al convertirse en el presentador principal de Noticias Telemundo. "Por aquí han pasado grandes periodistas que han dejado un legado de servicio. El reto es mantener ese nivel de calidad", resalta el mexicano de 34 años, que sustituye a José Díaz-Balart. "Conducir el nuevo noticiero es una responsabilidad". Para enfrentar ese desafío cuenta con los valores y las enseñanzas aprendidos en su familia. "Mi papá y mi abuelo [son mis modelos a seguir]. Mi papá, por su trabajo, su capacidad para reinventarse, caer y seguir adelante, su entereza y solidaridad. Mi abuelo por su ejemplo de trabajo y perseverancia", confiesa el ganador del premio Emmy, que siempre tuvo clarísima su vocación de periodista. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "Lo supe desde muy pequeño. Desde que tenía unos 12 años sabía que me gustaba mucho escribir y hablar con la gente. Mi papá compraba el periódico y a mí me gustaba hojearlo en la casa. Cuando nos llevaban a la escuela, nos íbamos escuchando las noticias en la radio. Me apasionaron las noticias". Julio Vaqueiro Credit: Cortesía de Telemundo ¿Qué noticia como periodista le ha causado más impacto? "Una de las cosas que más me ha conmovido es estar en la frontera y ver a padres separados de sus hijos, o ver a familias esperando noticias de sus seres queridos desaparecidos", relata. "Y ahora, la pandemia, porque todos estábamos viviendo lo mismo, incluidos los periodistas y nuestras familias"

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Quién es Julio Vaqueiro? "Una de las cosas que más me ha conmovido es ver a padres separados de sus hijos"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.