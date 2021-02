Close

¿Quién es el hombre acusado de posesión de pornografía infantil que mató a dos agentes del FBI? Se revela la identidad del hombre acusado de matar a dos agentes del FBI en Florida durante una redada en contra de la pornografía infantil. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El hombre acusado de matar a dos agentes del FBI en Sunrise, Florida, fue identificado como David Lee Huber, de 55 años. El experto en computación estaba siendo investigado por supuesta posesión de pornografía infantil y "crímenes violentos en contra de niños", reporta Local 10 News. Cuando los agentes llegaron a su apartamento para iniciar una búsqueda, Huber los vio llegar por cámaras de seguridad y abrió fuego contra de ellos sin abrir la puerta. Los agentes Laura Schwartzenberger y Daniel Alfin fueron asesinados durante el tiroteo y otros tres agentes resultaron heridos. Huber después se quitó la vida antes de ser arrestado. Sus vecinos lo describían como una persona solitaria. Según reportes, se divorció en el 2016 después de 16 años de matrimonio y era padre de tres niños. Huber no tenía un récord criminal, solo había recibido multas por infracciones de tráfico. En 1994, recibió una licencia como piloto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom David Lee Huber Según reporta el diario Miami Herald, Huber no usaba las redes sociales y manejaba un auto Hyundai del 2013. El hombre había nacido en Luisiana, pero pasó la mayor parte de su vida en el sur de la Florida. Antes de divorciarse, vivía con su esposa en una lujosa residencia con vista a un lago en Pembroke Pines. Image zoom Credit: FBI "Ellos arriesgaron sus vidas y ese es un precio muy alto a pagar", dijo el presidente Joe Biden sobre los heroicos agentes asesinados por Huber. Ambos se dedicaban a defender a niños abusados y en situaciones vulnerables. Laura Schwartzenberger era casada y era madre de dos hijos, mientras que Daniel Alfin era casado y tenía un hijo. Que en paz descansen.

