¿Quién es David Show? El youtuber venezolano con COVID-19 que rompió la cuarentena Conoce los detalles de la polémica causada por un influencer que ahora enfrenta cargos por presuntamente poner en riesgo el bienestar público en México. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El youtuber de origen venezolano radicado en México conocido como David Show ha causado tremenda polémica luego que publicara un video violando la cuarentena y comprando en un supermercado a pesar de saber que es positivo al coronavirus. Ante las fuertes críticas y posible encarcelamiento por su acción tildada de irresponsable, el joven comediante se disculpó públicamente y aseguró que nunca tuvo intención de hacer daño. Agregó que tomó las precauciones de lugar para evitar contagiar a otros. “Asumo mi error y espero puedan disculparme. Extiendo nuevamente a la gente de México que mis actos ni fueron los adecuados en la época que estamos viviendo, pero jamás haría algo para lastimar a alguien intencionalmente”, escribió en su carta de disculpa. En su misiva, el joven comediante también acusó a la alcaldía de Benito Juárez, parte de Ciudad de México, de haberlo discriminado y denunció haber recibido supuestas amenazas tras ser señalado públicamente. Mientras la alcaldía reveló a través de sus redes sociales la presentación de una querella en contra del influencer por “posible delito de peligro de contagio”. De ser encontrado culpable enfrenta una pena de tres meses a tres años de prisión, más una multa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el video original publicado en su canal de YouTube, David entró a un supermercado con su guante y mascarilla a comprar una pizza congelada y refresco. Luego, entró a otra tienda y compró más alimentos. “‘¿Entonces qué haces en la calle?’ Dirán: ‘Estás loco, eres un irresponsable’. Estoy yendo al supermercado porque necesito abastecerme y estoy en un horario donde sé que no hay casi personas para evitar cualquier contacto”, dijo en su momento. Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html Advertisement

Close Share options

Close View image ¿Quién es David Show? El youtuber venezolano con COVID-19 que rompió la cuarentena

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.