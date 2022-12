Niño de 10 años fue acusado de matar a su madre por no comprarle un juguete que quería Un niño de 10 años fue acusado de matar a su madre de un disparo por no comprarle un casco de realidad virtual. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un niño de 10 años fue acusado de matar a su madre porque ella no le compró un regalo que quería. Lueritha Mann dice que su nieto debe "pagar" por lo que hizo. La abuela habló con TMJ4 Milwaukee, diciendo que estaba en shock de que su nieto fue capaz de dispararle a su madre porque ella no le compró un casco de realidad virtual que el niño quería. El menor había sido diagnosticado con "problemas de ira" y fue acusado de dispararle en el ojo a su madre, Quiana Mann, de 44 años. "No puedo creer que él lo hizo", dijo la abuela al canal de televisión. La tía del niño, Rhonda Reid, dijo que nunca pensó que su sobrino fuese capaz de cometer un acto violento. Reid dice que su sobrino estaba molesto porque su madre le había quitado varios juguetes electrónicos. La madre le había limitado el acceso a los electrónicos después de que el niño fuera diagnosticado con trastornos del estado de ánimo y la conducta. Tanto su abuela como su tía piensan que el niño debe ser castigado por el crimen, a pesar de su enfermedad mental. El niño enfrenta cargos de homicidio en primer grado, reporta el canal. Quiana recibió un disparo en su casa en Milwaukee, reporta PEOPLE. Según documentos oficiales, después del tiroteo el niño trató de esconder el arma de fuego. Luego le dijo a su hermana mayor que su madre estaba muerta y ella llamó al 911. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Quiana Mann Quiana Mann | Credit: GoFundMe El niño supuestamente usó las llaves de su madre para sacar una pistola de una caja fuerte la mañana que ocurrió la tragedia. Él supuestamente le dijo a los detectives que sacó la pistola porque estaba molesto de que su madre no le compró un caso de realidad virtual en Amazon. Un día después del asesinato, entró a la cuenta de Amazon de su madre fallecida para comprar el caso de realidad virtual Oculus. El niño había mostrado un comportamiento perturbador desde que tenía 4 años. Según documentos de la policía, anteriormente el niño había agarrado a su perrito por la cola hasta hacerlo llorar de dolor, y había comenzado un fuego en su casa encendiendo un globo lleno de líquido inflamable, reportó TMJ4. Un familiar le dijo al canal que el niño tenía amigos imaginarios que le hablaban. La abuela dice que no ha querido visitar a su nieto, que está en un centro de detención para menores. "Espero poderlo ver algún día, pero ahora no", dijo sobre el menor. "Él me arrebató algo muy valioso".

