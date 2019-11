Queman el rostro de un peruano que es ciudadano de Estados Unidos y le dicen que se regrese a su país Un hombre fue arrestado en Milwaukee por arrojar ácido en el rostro de Mahud Villalaz, un hombre peruano a quien llamó ilegal y le girtó que se regresara "a su país". By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un hombe de 61 años se encuentra bajo custodia de las autoridades de Milwakee tras atacar a un hombre de origen peruano al que roció con ácido en el rostro gritándole que era un "ilegal" y que se regresara "a su país". El incidente ocurrió la noche de este viernes después de que Mahud Villalaz, de 42 años, aparcara su auto y entrara en una riña con su presunto agresor quien le reclamó que se había estacionado mal. Cámaras de seguridad captaron el momento en que el sujeto le rocía la cara con un líquido para quemarle el rostro. Posteriormente se determinó que se trataba de ácido de batería de carro que es altamente corrosivo y que le ha causado quemaduras graves de segundo grado. "Me siento asustado de ser un ciudadano americano. Me siento asustado de no poder sentirme protegido en mi propio país con mis vecinos" exclamó este sábado en Villalaz en conferencia de prensa donde apareció visiblemente estremecido y mostrando los terribles daños que el ácido ha ocasionado en su rostro. "Mi hijo me llamó hoy ‘Papi ¿qué te pasó?', prosiguió la víctima para explicar la reacción de su familia. "¿Y qué le voy a decir? ¿[que] un loco me hizo esto?", exclamó entre lágrimas de rabia e impotencia. El terrible incidente fue captado en video: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Darryl Morin, presidente de la organización Forward Latino, y quien ha salido en defensa de la víctima, asegura que Villalaz vive en Estados Unidos desde hace 19 años y que es ciudadano de este país. "Se encuentra relativamente de buen ánimo, comprendiendo lo malo que pudieran haber sido las cosas", explicó Morin a CNN sobre el padre de familia que tiene dos hijos pequeños. "Ellos no pueden entender cómo es que una persona puede ocasionarle un daño así a alguien que ni siquiera conoce". Por su parte la sargento Sheronda Grant, perteneciente a la oficina de información pública de la policía de Milwakee, confirmó el arresto y aseguró que en los próximos días la oficina del Fiscal de Distrito levantará oficialmente cargos en contra del detenido en esta investigación que ha sido clasificada como un crimen de odio. Advertisement

Queman el rostro de un peruano que es ciudadano de Estados Unidos y le dicen que se regrese a su país

