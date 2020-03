¿Qué le pasa a los pulmones con el coronavirus? La doctora Aliza Lifshitz lo explica La internista y copresidente del portal Vida y salud explica cómo actúa el COVID-19 en los pulmones y cuál es su gran peligro. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La pandemia del coronavirus ha dado lugar a muchos mitos. La desinformación abunda y poco se sabe en realidad del misterioso COVID-19 y qué ocurre en el cuerpo tras el contagio. Hasta la fecha suman ya más de 19,600 los fallecidos por la enfermedad y sus complicaciones a nivel mundial, según el contador a tiempo real de la Universidad Johns Hopkins. Para los más de 438,000 contagiados en el resto del mundo, la zoxobra es abrumadora ante lo que les puede ocurrir si se complica la infección. Aquí, la doctora Aliza Lifshitz reconocida internista mexicana, copresidente y directora editorial del programa Vida y salud explica a People en Español cómo actúa el COVID-19 en los pulmones y por qué puede llegar a ser tan peligroso. ¿Qué pasa cuando el virus entra al cuerpo? Las partículas del virus van a entrar a la parte posterior de la garganta y la parte posterior de las fosas nasales. Al entrara se van a adherir a las membranas mucosas y las partículas de virus entonces van a unirse a las membranas. Lo que sucede es que el coronavirus es un virus redondo que tiene una proteína picuda y esos picos le permiten entonces unirse a la membrana y al adherirse a la membrana, el virus puede entrar a la célula. Cuando entra a la célula, su material genético hace que la célula deje de funcionar normalmente y entonces empieza a permitirle al virus reproducirse. Cuando se reproduce, estalla la célula e infecta entonces a las células vecinas. ¿Qué pasa cuando baja al pecho? Al bajar por los bronquios, llega a los pulmones e infecta la membrana de los pulmones y e inflama la membrana. Eso daña al alveolo que es el saquito cuya función es proporcionar oxígeno que circula por todo el cuerpo y también remover el dióxido de carbono cuando nosotros exhalamos. Cuando se empieza a inflamar esa membrana obviamente no se puede ni remover el bióxido de carbono ni distribuir ese oxígeno. Además, cuando empieza a inflamarse esa membrana empieza a acumularse líquido, puede acumularse pus y hay células muertas. Entonces ya de lo que se trata es de una pulmonía o una neumonía o una infección. Puede también venir una bacteria y además del problema de la pulmonía por el coronavirus puede haber una infección de pulmonía bacteriana agregada. ¿Cómo se agrava? En casos muy graves, la persona puede necesitar ventilación asistida, pero muchas veces a pesar de la ventilación asistida puede no subsistir. En casos muy severos, además de afectar el pulmón, puede afectar otros órganos. Puede irse al sistema intestinal, puede causar diarrea. Image zoom GETTY IMAGES Imagen microscópica de COVID-19 SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Quiénes están en mayor riesgo de enfermar y por qué? El problema principal [es que] las personas más vulnerables son las mayores de 60 años, las personas con un sistema inmunológico deprimido, las personas que tienen otras enfermedades como diabetes, asma, problemas cardiovasculares. ¿Por qué es tan contagioso este virus? El problema y porqué nos debemos preocupar todos es lo siguiente: el virus es muy contagioso. Una de de cada cinco personas no saben dónde se contagiaron. Los expertos piensan que por cada persona que nosotros identificamos, hay 20 casos más. Y nosotros no identificamos muchos casos que son asintomáticos o muy leves [porque esas personas] no se han hecho las pruebas. Simplemente, aquí en Estados Unidos sabemos que empezamos muy tarde a hacer las pruebas. ¿Qué hay de las personas asintomáticas, los llamados "superspreaders (en inglés)"? Las personas jóvenes, muchos de ellos no se van a enfermar gravemente. La mayoría de esos casos con asintomáticos o tienen casos leves. Pero el 20% son graves y 5% son críticos. Pero esas personas que quizá son asintomáticos pueden contagiar a alguien y ese alguien puede ser el papá, el abuelo y ellos no saben que lo están haciendo, pero puede ser un ser querido. Entonces tenemos la responsabilidad como sociedad de protegernos y proteger a otros. -Si buscas más información sobre temas médicos y COVID-19 la cadena HITN-TV transmite en su bloque televisivo de Vida y Salud una serie de cápsulas a tiempo real creadas en colaboración con The Health Channel desarrollos para la comunidad hispana. Advertisement

