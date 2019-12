¿Qué es la pansexualidad? Luego de que la cantante Miley Cyrus se declara pansexual, son varias las artistas que han confesado que se identifican con esa orientación sexual. ¿Qué es la pansexualidad? By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde que la cantante norteamericana Miley Cyrus se declarara pansexual a través de sus redes sociales, el término había sido casi desconocido, pero ya son varias las artistas que han confesado que se identifican con esa orientación sexual. Pero, ¿qué es la pansexualidad? De acuerdo a la definición de la organización LGBT, una orientación pansexual describe a una persona que siente atracción sexual y emocional hacia otras personas, independientemente de sus géneros. Lo que significa que puede ser atraída a hombres, mujeres, personas de género fluido o no binarias. Luego de que se diera a conocer esta definición, varias artistas que habían declarado su bisexualidad han corregido su orientación sexual y ahora se definen como pansexuales. La popular actriz Bella Thorne comentó en el programa Good Morning America, que luego de conocer la definición a fondo de la pansexualidad, se dio cuenta que el término bisexual con el que se identificaba ya no era el indicado para ella. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De igual manera, Miley aseguró que ella se identificó con esa orientación sexual tras conocer a una persona que no se definía ni como hombre ni mujer. “Vi a un humano en particular que no se identificaba ni como hombre o mujer. Viéndolo era ambos: hermoso y sexy y fuerte y vulnerable y femenino pero masculino. Me identifiqué con esa persona más que con nadie en mi vida. Y Aunque parezca diferente, la gente puede no verme como [una persona de género] neutral como me siento. Pero me siento muy neutral”, confesó la cantante a la revista Variety. Advertisement

Close Share options

Close View image ¿Qué es la pansexualidad?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.