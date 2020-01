¿Qué es la misteriosa Área 51? Descubre detalles y teorías de la llamada Área 51 en el desierto de Nevada. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Durante el verano pasado, un joven de California congregó a los usuarios de Facebook a unirse para invadir la base militar en Nevada, llamada “Área 51”, para ver — y enfrentar — a los extraterrestres. Sin pensarlo, millones de personas se unieron a su llamado alertando al Buró Federal de Investigación, FBI, que tuvo que tomar cartas sobre el asunto. El llamado resultó ser una broma pesada de Matty Roberts, quien preocupado tuvo que dar la cara y aceptar que se trataba de una broma pesada para una página de memes. Pero, ¿qué es el Área 51 y porqué está restringida su entrada? El lugar es un campo de entrenamiento abierto para la Fuerza Aérea de Estados Unidos, altamente clasificado, que restringe la entrada a personas no autorizadas y advierte que se tomará acción contra quien infrinja las reglas. “Desalentaríamos a cualquiera que intente ingresar al área donde entrenamos a las fuerzas armadas estadounidenses”, advierte el campo. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La base militar se encuentra en medio del desierto de Nevada, y su nombre, según la Agencia Central de Inteligencia, CIA, se da debido a su posición en el mapa, aunque anteriormente se llamabaRancho Paraísoo Tierra de los sueños. Según CNN, en 1958 el área fue retirada del uso público por la Comisión de Energía Atómica, y su misterio ha inspirado teorías sobre la presencia de objetos no identificados, luego de que el gobierno se hiciera cargo para llevar a cabo pruebas e investigaciones sobre armas nucleares. De acuerdo a National Geographic, antes de la Segunda Guerra Mundial, el área fue utilizada para la minería y la extracción de plata. Cuando la CIA empezó a desarrollar aviones de espionaje, el lugar fue el indicado para realizar las pruebas. En 1989, el campo militar fue asociado con las apariciones y presencia de extraterrestres, luego de que Robert Lazar, quien dijo haber trabajado en el área, ofreciera una entrevista asegurando que ahí estudiaban una nave extraterrestre y que su trabajo era recrear la tecnología para uso militar. No obstante, tal declaración fue desacreditada. No fue hasta el 2013 que el gobierno formalmente aceptó la existencia del Área 51 por primera vez. Advertisement

¿Qué es la misteriosa Área 51?

