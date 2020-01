Qué es la cisticercosis: de esta enfermedad murió el actor de El señor de los cielos Sebastián Ferrat El actor mexicano de 41 años murió a causa de una enfermedad poco común causada por un parásito que se adquiere al consumir carne de cerdo contaminada. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El responsable del fallecimiento del actor Sebastián Ferrat, conocido por su papel de villano en la exitosa telenovela El señor de los cielos, el pasado 29 de diciembre fue un parásito llamado tenia solidum, Esta solitaria causa la cisticercosis, la enfermedad que causó la muerte del actor a los 41 años tras varios meses alejado de la vida pública y los sets de rodaje. El parásito entra en el sistema digestivo del ser humano cuando consume carne de cerdo cruda o mal cocinada en la que están alojada sus larvas. Una vez se alojan en el sistema digestivo u otras partes del cuerpo, las larvas generan quistes que, a su vez, son el origen de la infección, según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Los síntomas pueden incluir, entre otros, dolor abdominal, náuseas, diarrea o estreñimiento, y suelen aparecer unas 8 semanas después de ingerir la carne contaminada. En 2010, la Organización Mundial de la Salud añadió la cisticercosis a su lista de enfermedades tropicales desatendidas. Afecta principalmente la salud y el sustento económico de comunidades rurales en países en vía de desarrollo, especialmente en América Latina, Asia y África. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom La cisticercosis no puede ser erradicada, pero sí evitarse, ya que los cerdos adquieren los parásitos cuando comen heces humanas que contienen larvas. Por eso los especialistas recomiendan el mantenimiento de normas sanitarias y de higiene tanto en la crianza de los cerdos como en el proceso de inspección y/o procesamiento de carnes y, no menos importante, en el momento de cocinar los alimentos. Advertisement

