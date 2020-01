5 razones por las que te debe importar la muerte de Qasem Soleimani El gobierno de Irán amenaza con una “venganza severa” contra Estados Unidos y Rusia vaticina consecuencias negativas tras la muerte del general iraní Qasem Soleimani. Las etiquetas #WorldWarThree, #WWIII #TerceraGuerraMundial son tendencias mundiales en Twitter. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Luego de reportarse la muerte del general iraní Qasem Soleimani, causada por un bombardeo del gobierno de Estados Unidos cerca del Aeropuerto Internacional de Bagdad, el 2020 ha comenzado con una dosis de nerviosismo y tensiones internacionales que hasta han puesto la frase “Tercera Guerra Mundial” en tendencia en redes sociales. He aquí cómo la muerte de Soleimani podría afectar la economía y la seguridad de grandes potencias, y porqué su desaparición también sería un parte aguas en la política del Medio Oriente: Primero, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Javad Zarif, calificó el ataque como un “acto de terrorismo internacional” mientras que el líder supremo y ex presidente de ese país, Alí Jamenei, amenazó con una “venganza severa” a los responsables del ataque. Conjuntamente, el conflicto en los países del Medio Oriente tiende a desestabilizar los precios del mercado petrolero. Segundo, el gobierno de Rusia calificó este hecho como un atrevimiento y a través de un comunicado oficial pronosticó que este será responsable de una serie de presiones y ansiedades con “consecuencias muy negativas para todo el sistema de seguridad internacional”. Tercero, lejos de intentar apaciguar la tensión, el presidente estadounidense Donald Trump justificó el ataque en su cuenta de Twitter y sostuvo que Soleimani mató o hirió gravemente a miles de estadounidenses —y que planeaba “matar a muchos más”. Además, añadió, Soleimani era “odiado y temido dentro del país”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuarto, tras afirmar que la muerte de Soleimani no iba a ser motivo de lágrimas para los estadounidenses, el exvicepresidente de Estados Unidos Joe Biden cuestionó la estrategia de ataque y dijo que la orden de Trump arrojaba “un cartucho de dinamita en un polvorín”. Expertos consideran que es necesario formular un plan para mantener a salvo las tropas estadounidenses en suelos extranjeros, así como al personal dentro de sus embajadas. Quinto, lo que representaba Soleimani en Irán: Ganó su reputación como líder revolucionario luego de la guerra entre su país e Irak en la década de los años 80. Algunos años después, se convirtió en el comandante de la Fuerza Quds, un poderoso grupo paramilitar élite del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC). Dicha organización militar es la más grande de esa nación y es considerada por Estados Unidos como un grupo terrorista. La muerte de Soleimani se produjo la madrugada del viernes, 3 de enero, cuando Trump dio la orden de disparar un misil lanzado desde un drone MQ-9 en el blanco cerca del Aeropuerto de Baghdad, capital de Irak. Advertisement

