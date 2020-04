Bebé de dos meses da positivo al coronavirus en Puerto Rico Lorenzo González, Secretario de Salud confirmó el increíble caso detectado en Puerto Rico, donde COVID-19 ya ha ocasionado 21 muertes. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La pandemia del coronavirus que está haciendo estragos en todo el globo, ya no perdona edades. Este lunes un alto funcionario de salud en Puerto Rico informó que una bebita de solo dos meses de nacida ha dado positivo a COVID-19. Lorenzo González, Secretario de Salud aseguró que la bebé es uno de las 21 nuevos casos de contagio que se han registrado en la isla en las últimas horas y que alcanzan ya la cifra de 53 personas infectadas por coronavirus en la isla. En total, Puerto Rico suma hasta el momento 21 muertes a causa del virus. "Aparentemente es un caso incidental, donde una familia va a hacerse las pruebas y le hacen también las pruebas a la bebe, y sale positivo", acotó el funcionario a la estación radial Isla 1320. "Estaba asintomática, pero se la hacen para propósitos de ser una familia que va a hacerse las pruebas". "Esa es la preocupación que la mayoría va a tener el virus y no va a tener síntomas, y puede llevársela a tres personas más, afectando a las personas más débiles", continuó González en palabras transcritas por el diario local El Nuevo Día. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de las estremecedoras nuevas, el caso de la menor es sumamente raro, pues según el Secretario la mayoría de los pacientes que han enfermaron a causa de COVID-19 oscilan entre los 50 y los 59 años. Las noticias vienen a confirmar lo dicho a People en Español por el médico español L. Nelson Sanchez-Pinto, residente en Chicago y especialista en terapia infantil intensiva del Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital de Chicago, quien aseguró que actualmente en el país existen al menos 41 casos de menores de edad hospitalizados a causa del coronavirus. Por lo menos dos bebés han fallecido, uno en Chicago y otro en Nueva York. "Hay un registro de unidades [pediátricas] de cuidados intensivos (ICU, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos en el que 140 ICUS mandamos el número de pacientes que tenemos y de esos cuántos pacientes tienen el OVID-19", explica Sanchez-Pinto. "Y en estos momentos se han reportado 41 casos en esas 140 unidades con un fallecimiento [reportado] en ese registro. En el caso del muchachito de Chicago...no es raro que él tuviera una infección de bacteria, una neumonía, es posible que sí que haya estado infectado pero el COVID-19 no es que haya sido la causa directa de su fallecimiento". Advertisement

