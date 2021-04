Prometido de Vanessa Guillén la recuerda a un año de su muerte La soldado y su novio se habían comprometido poco antes de la desaparición de la joven en la base militar Fort Hood, TX. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Juan Cruz se llenó de valor e hizo a un lado los nervios en marzo del 2020 para finalmente pedirle matrimonio a su novia, Vanessa Guillén, quien sin titubear le dio el sí. Inmediatamente, la joven de 20 años empezó a planear y preparar su boda, que estaba supuesta a realizarse en diciembre de ese mismo año. "Tenía a los planificadores, [tenía] todo. Tenía el salón, el grupo [musical], el tipo de comida", detalló Cruz en una entrevista con People. Como cualquier novia emocionada por llegar al altar, la soldado del Tercer Regimiento de Caballería de la base militar Fort Hood, TX, pasaba el mayor tiempo posible con su prometido. No fue raro que el fin de semana anterior a su desaparición en abril del año pasado fuera visitar a Cruz y su familia en Houston, Texas. "Cada vez que venía, era como una luna de miel para mí", confesó Cruz, de 22 años. "Todo era perfecto". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Juan cruz and Vanessa Guillen Credit: Cortesía de Juan Cruz Pero esa perfección se acabó dos días después del regreso de Guillén a la base militar para continuar con sus labores de mecánico de armas ligeras. Luego de un breve intercambio de textos matutinos, Cruz, de 22 jamás volvió a saber de su prometida. Guillén había desaparecido sin dejar rastro. "Pensaba, ¿qué está pasando?, ¿qué pasó? Estaba confundido. Ella no era así", dijo el joven. Guillén tampoco respondió a las llamadas y mensajes de su familia. A raíz de la desaparición, la familia denunció que Guillén les había contado que había sido víctima de acoso sexual en la base. Vanessa Guillen Credit: US Army La peor noticia para Cruz y la familia de Guillén llegó a finales de junio, cuando las autoridades confirmaron que la joven y prometedora soldado había sido asesinada y mutilada. Sus restos fueron encontrados en el río León, cerca de la localidad de Belton, TX. El principal sospechoso resultó ser el especialista militar Aaron Robinson, quien se suicidó cuando era buscado por las autoridades horas después del hallazgo de los restos de Guillén. Su novia, Cecily Aguilar, fue arrestada por su supuesta participación en el asesinato. Aguilar se declaró no culpable de los cargos y permanece a la espera de juicio. "Sólo quiero saber qué pasó", dijo Juan. "Todos los días rezo para [que se haga] justicia". Por su parte, la familia de Guillén, junto a su abogada, buscan cambiar la legislación federal en torno al procedimiento militar sobre las investigaciones de acoso y abuso sexual. "El sistema no funciona", dijo la abogada Natalie Khawam. "Estos soldados no tienen derechos. No tienen voces. Y cuando hablan, se toman represalias en su contra". Juan Cruz and Vanessa Guillen Juan Cruz | Credit: Octavia Jones La familia planea iniciar una fundación en honor a Guillén sobre el acoso y abuso sexual dentro de las fuerzas armadas. "No queremos que lo que le pasó a mi hermana le pase a otro militar jamás", comentó Mayra, hermana de Vanessa. "Creo que esta historia es más que suficiente para demostrar que se necesita un cambio en la manera en la que tratamos el acoso y abuso sexual, y siento que ahora es nuestra responsabilidad ayudar a aquellos que lo necesitan". Cruz planea formar parte de la organización, que inmortalizará el deseo de su prometida. "Ella es mi héroe", aseguró. "Por ella, mucha gente está hablando. Sé que está orgullosa. Siempre será recordada. Era lo que deseaba, ayudar a la gente".

