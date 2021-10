Profesora de Florida acusada de tener sexo con un estudiante de 15 años está embarazada El arresto de Heiry Calvi, de 41 años, se produjo después de que un estudiante adolescente supuestamente mostró a otros estudiantes videos de teléfonos celulares de los dos teniendo relaciones sexuales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Heiry Calvi Heiry Calvi | Credit: CREDIT DORAL POLICE Una maestra de Florida acusada de tener una relación inapropiada con un exalumno de 15 años fue objeto de escrutinio la primavera pasada después de que el estudiante presuntamente mostró a otros un video de un teléfono celular de los dos teniendo relaciones sexuales, dice la policía. Y ahora, según la policía, la maestra les ha dicho que está embarazada. La maestra de 41 años, Heiry Calvi, no hizo comentarios sobre las acusaciones ya que fue liberada el sábado de la cárcel luego de pagar una fianza luego de su arresto el jueves, informan WSVN y CBS Miami. Un portavoz de la policía de Doral, Rey Valdés, confirmó el embarazo de la mujer a People y dijo que reveló su condición durante el proceso de ingreso a la cárcel después de su arresto. Un informe de arresto dijo que el estudiante afirmó que los encuentros sexuales fueron consensuados. "Un niño no tiene la autoridad legal para dar su consentimiento aunque el niño diga 'esto está bien'", dijo anteriormente Valdés al Miami Herald. "La responsabilidad es del adulto". No se identificó a un abogado de Calvi y no se reveló el padre de su hijo por nacer. Un informe policial dijo que Calvi había sido maestra del estudiante en el Centro John I. Smith K-8, y que los dos se acercaron el año pasado cuando Calvi le dio clases particulares al estudiante en la casa de éste. Los primeros alegatos fueron reportados por los estudiantes en marzo a un director y un oficial de recursos escolares en la Escuela Secundaria J.C. Bermudez Sr., que comparte un campus con el Centro K-8, según un informe de arresto obtenido por PEOPLE. Los oficiales llamados para investigar registraron el teléfono celular del estudiante y encontraron "fotografías que ciertamente eran inapropiadas, que indican que de hecho hubo una relación inapropiada", dijo Valdés a WSVN. Junto con fotos de Calvi y el estudiante desnudos, los investigadores descubrieron un hilo de mensajes de WhatsApp en el que los dos se enviaban mensajes de texto con "Te amo", imágenes de ellos juntos en lugares fuera de la escuela como Miami Beach, supuesta evidencia de que Calvi permitió que su tarjeta de crédito fuera utilizada por el estudiante, y una grabación de audio del estudiante aconsejando a otra persona desconocida que niegue tener conocimiento de la relación, según el informe policial. Después del arresto de Calvi, las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade emitieron un comunicado. "Las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade (M-DCPS) están preocupadas por el arresto de hoy que involucra el comportamiento inapropiado de unos de sus empleados", dice. "Cuando el distrito fue informado de estas acusaciones en marzo, el empleado fue inmediatamente reasignado a un lugar fuera de la escuela. El distrito comenzará los procedimientos de despido y se asegurará de que el individuo no busque empleo en el futuro con este sistema escolar". "Las M-DCPS continuarán revisando las capacitaciones de sus empleados para asegurar que nuestra fuerza laboral esté plenamente consciente de las expectativas profesionales del distrito sobre ellos y su obligación ética de proteger a los niños". El distrito no informó ninguna acción disciplinaria previa tomada contra Calvi, quien ahora está acusada de agresión lasciva y transmisión electrónica perjudicial para menores; uso ilegal de un dispositivo de comunicaciones; negligencia infantil; y ofensas contra los estudiantes por parte de figuras de autoridad. Con respecto a un cargo adicional de posesión de un arma de fuego en la propiedad de la escuela, Calvi dijo que la pistola Glock 43 de 9 mm recuperada de su automóvil cuando fue arrestada, pertenecía a su esposo y siempre se mantiene en el vehículo, informa CBS Miami. Calvi aún no se ha declarado culpable, según los registros en línea disponibles. "Era una maestra realmente buena", dijo el estudiante Luigi Lopresti a WSVN. "Ella sabía cómo explicar las cosas muy bien. Es sólo que no puedo creer eso". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si usted o alguien que conoce ha sido víctima de abuso sexual, envíe un mensaje de texto con la palabra "STRENGTH" a la línea de texto de crisis al 741-741 para comunicarse con un consejero de crisis certificado.

