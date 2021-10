La colombiana Juliana Urtubey es celebrada como la 'Maestra del año' en la Casa Blanca La profesora colombiana Juliana Urtubey fue honrada como "Maestra del año" por el presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden. ¡Conócela más! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir President Biden y Juliana Urtubey Credit: OLIVIER DOULIERY/AFP via Getty Images La profesora colombiana Juliana Urtubey fue honrada como "Maestra del año" en Estados Unidos. El presidente Joe Biden le entregó un reconocimiento especial, una manzana de cristal, en una ceremonia en su honor en la Casa Blanca. Urtubey es una maestra de educación especial y trabaja en la escuela elemental Booker en Las Vegas. La educadora es bilingüe y da clases a estudiantes de pre-kindergarten hasta quinto grado. Es la primera latina en recibir este reconocimiento desde el 2005. En la ceremonia este año también fue honrada Tabatha Rosproy, quien fue seleccionada como la "Maestra del año" en el 2020 pero el evento el año pasado fue pospuesto por la pandemia del coronavirus. "Estoy tremendamente agradecida y encantada de ser reconocida como Maestra Nacional del Año 2021," dijo Urtubey. "El privilegio y el honor de representar a los estudiantes brillantes, las familias diversas y los educadores resilientes de nuestra nación, me brindan una alegría infinita. Estoy firmemente comprometida a aprovechar nuestro poder colectivo en construir espacios educativos en donde todos los niños puedan prosperar. Al centrar las fortalezas de nuestros niños y sus familias, crearemos sistemas más justos para todos los estudiantes, valorando sus diversos dones culturales, lingüísticos, cognitivos y experimentales." President Biden y Juliana Urtubey Credit: OLIVIER DOULIERY/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La primera dama Jill Biden agradeció a los maestros de la nación por los "pequeños milagros" que logran a diario en sus salones de clase. President Biden Joins Jill Biden At National Teacher Of The Year Event Credit: Kevin Dietsch/Getty Images Durante la pandemia, los maestros han sido una parte esencial de mantener el bienestar emocional de los estudiantes, añadió la primera dama. "Los maestros encontraron nuevas e innovadoras maneras de conectarse" con sus alumnos durante estos tiempos de incertidumbre y retos para tantas familias, celebró Jill Biden en su discurso. Sin duda maestros como Juliana Urtubey son un orgullo para la comunidad hispana y son nuestros heroes.

