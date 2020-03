Acusan a profesora de abusar sexualmente de un estudiante de 17 años en Maryland ¡Te sorprenderás de las pruebas en video y fotos que encontraron las autoridades en sus investigaciones! By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una profesora en el estado de Maryland ha sido arrestada tras ser acusada de abusar sexualmente y fumar marihuana con un estudiante adolescente. En una investigación llevada a cabo desde principios de marzo por la policía estatal de Maryland, se encontró que Brittney Lyles, de 29 años, recogía a uno de los jóvenes de 17 años en su vehículo para llevarlo a un lugar donde llevaban a cabo encuentros sexuales. Según la información difundida en la página de internet de la policía, el hecho ocurrió en el condado de Kent donde Lyles estaba trabajando como maestra en el Programa de Escuelas Alternativas al momento de los presuntos incidentes que, según la investigación, ocurrieron fuera de la escuela. Image zoom Talbot County Sheriff's Office SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La policía dijo haber encontrado un video en el teléfono del joven de ambos teniendo relaciones íntimas y fotos de Lyles en la ducha, que supuestamente, ella envió al joven, según People. Documentos judiciales obtenidos por el cabal 47ABC señalan que Lyles supuestamente se reunió con el estudiante en más de una ocasión para tener relaciones sexuales y fumar marihuana. Image zoom Isabella Antonelli / EyeEm / Getty Images La mujer fue arrestada el pasado viernes y despedida de su trabajo el 2 de marzo. Actualmente, se encuentra tras las rejas en el centro de detención del condado de Talbot en espera de una audiencia para determinar su fianza. No está claro si ella era la maestra del adolescente, pero sí se aclaró que no era empleada de las escuelas Públicas del Condado de Kent, según reportes de la policía. Advertisement

