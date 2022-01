¡Profesor en Florida sorprendido por la policía teniendo relaciones con una menor! La hermana de la víctima avisó a su padre gracias al localizador del celular. Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un maestro de la Florida fue sorprendido junto a una joven alumna cuando la policía llamó a la puerta de su departamento mientras mantenía una relación íntima con una estudiante de 17 años. Philip Velez, de 28 años, identificó a la joven como "su novia" cuando la policía apareció en la puerta de su casa, afirmaron las autoridades. Ahora, el profesor enfrenta múltiples cargos por agresión sexual. La estudiante y el maestro habían discutido con anterioridad el hecho de que la edad de ella hacía que su relación fuera inapropiada, según el reporte de la policía de Hollywood, Florida, obtenido por PEOPLE. Las autoridades llegaron al lugar de los hechos gracias a que la hermana de la víctima dio el aviso a su padre. Ella sospechaba que su hermana estaba ocultando algo por su comportamiento extraño durante las últimas semanas y el sábado le advirtió a su papá gracias al localizador del celular, de que su hermana parecía estar en un complejo de apartamentos: el padre alertó a la policía y así fue como dieron con la pareja. Philip Velez profesor Credit: BROWARD POLICE SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No quiero quitar importancia al asunto. Es maestro, pero es joven", dijo en su defensa el abogado Kenneth Hassett en una audiencia el lunes. También recordó que la víctima cumpliría los 18 años en solo sesenta días más, edad en la que ya se le considera responsable de sus actos. Hasta el momento, Velez enseñaba artes culinarias en Flanagan High School del condado de Broward desde julio de 2019, confirmó el distrito: "Está en un puesto donde se supone que tiene que proteger y enseñar a los niños, no para tener relaciones sexuales con ellos", dijo Eric Linder, parte de la acusación del condado de Broward.

