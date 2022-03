Productor de Roma denuncia que se quieren llevar a sus sobrinas ilegalmente de México Nicolás Celis, el productor de la galardonada película Roma, denunció que el padre de sus dos sobrinas quiere sacarlas ilegalmente de México para llevárselas a Israel. Varios famosos han salido en su defensa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nicolás Celis, el productor de la galardonada película Roma, denunció que el padre de sus dos sobrinas quiere sacarlas ilegalmente de México y llevarlas a Israel, a pesar de que la madre de las menores de edad tiene su custodia en ambos países. "Están a punto de quitarle a sus hijas a mi hermana y mandarlas exprés a Israel en el juzgado tercero de Morelos después de que hemos sobrevivido toda la corrupción y que ella tiene la guardia y custodia en ambos países", aseguró el productor en Twitter. A través de una serie de mensajes en esa red social, Celis explicó que su hermana, Carolina Inés Medina López, "tiene asignada en forma legal la guardia y custodia de las menores Gal, Maya y Shai Dor-el Medina, así como la guardia y custodia reconocida por el Estado de Israel desde 2015". "Bajo esta circunstancia, los requisitos para la procedencia de la restitución internacional no acontecen, toda vez que no se puede considerar sustractor a la persona que legalmente ejerce la guardia y custodia", añadió. Aún así, y aunque sus sobrinas insisten en que su hogar es México y es donde quieren permanecer, el papá dijo "en voz alta que ya se gastó más de tres millones de pesos en mordidas. ¿Con qué libertad un extranjero hace eso y cómo se puede ganar así?". Según afirmó, el progenitor "se las quieren llevar exprés en un vuelo por la noche", a pesar de que su hermana "es mexicana, tiene guardia y custodia, ¿qué más tiene que tener uno para que con lana le quiten a una mamá, con cáncer fase 4, a sus hijas?". Por su parte, la madre de las niñas declaró a la prensa que no es la primera vez que su exesposo intenta llevarlas a Israel. "Las niñas quisieron quedarse conmigo y su papá nunca lo pudo respetar", contó. "Nos ha hecho la vida miserable. Ha sido una pesadilla durante casi 2 años. Hoy lo logró porque volvió a comprar a perito, ministerio público y el juez". Ante esta situación, algunos famosos han alzado su voz en apoyo a las menores y su familia materna, como es el caso de la actriz Yalitza Aparicio, quien escribió en Twitter: "No permitamos esta corrupción en nuestro país, protejamos a nuestras niñas". El director de cine Guillermo del Toro reclamó ayuda ante lo sucedido. "¿Alguien puede ayudar con esto?", dijo en Twitter, con una referencia al secretario de Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, quien en un tuit se interesó por el caso.

