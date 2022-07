Un actor y un productor de cine acusados por la muerte de diseñadora hispana y su amiga Hila Marcela Cabrales-Arzola y su amiga Christy Giles murieron luego de ser arrojadas a las puertas de dos hospitales de Los Ángeles por enmascarados. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un actor y un productor de cine han sido acusados por la muerte de la diseñadora hispana Hilda Cabrales-Arzola y su amiga, la modelo Christy Giles, quienes fallecieron luego de ser arrojadas a las puertas de dos hospitales de Los Ángeles por enmascarados. David Pearce, de 40 año, y el actor Brandt Osborn, de 42, han sido imputados por los homicidios de ambas jóvenes fallecidas en noviembre pasado, según récords obtenidos por Los Angeles Times. Ambos sujetos fueron arrestados en diciembre pasado junto con un tercer sospechoso, Michael Ansbach, éste último sospechoso de homicidio involuntario junto con Pearce. Posteriormente fueron liberados, a excepción de Pearce quien permaneció encerrado por cargos no relacionados al doble homicidio, relativos a cuatro casos de abuso sexual y/o violación en su contra ocurridos previamente. La desgarradora historia se remonta al 13 de noviembre cuando Giles, de 24 años, fue encontrada sin vida en la acera de un hospital y fue declarada muerta en el lugar. En redes la familia rogaba pidiendo ayuda por medio de GoFundMe afirmando que tres hombres vestidos de negro y enmascarados con pañuelos dejaron a Giles en un automóvil "sin placas". Dos horas después Cabrales-Arzola, de 26 años, fue abandonada frente a otro hospital en estado crítico. La joven diseñadora quedó con muerte cerebral y el 24 de ese mes falleció. Según reportes ambas mujeres habían conocido a un grupo de hombres durante una fiesta celebrada en Olympic Boulevard, una zona exclusiva del downtown en Los Ángeles. En abril pasado surgieron escalofriantes detalles sobre el fallecimiento de ambas jóvenes quienes habrían fallecido por un letal cóctel de drogas tras acudir a una fiesta en una lujosa residencia de Olympic Boulevard después de conocer a un grupo de hombres en un club de Los Ángeles. Christy Giles y Hilda Marcela Cabrales-Arzola Christy Giles y Hilda Marcela Cabrales-Arzola | Credit: Instagram; GOFUNDME SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La muerte de Giles se pronunció a su llegada al hospital, mientras que Cabrales-Arzola falleció el 24 de noviembre luego de permanecer inconsciente durante un par de días. Según un reporte emitido el pasado mes de abril en el cuerpo de la modelo había una dosis mortal de cocaína, fentanilo y ketamina, así como una droga conocida como GHB (gamma-hidroxibutirato) que deprime el sistema nervioso. Esta última suele estar disponible en forma de líquido incoloro y generalmente se fabrica en en laboratorios clandestinos y se asocia con casos de abuso sexual conociéndosele en inglés como "date rape drug" o droga de violación durante una cita romántica. Por su parte, el cuerpo de Cabrales-Arzola dio positivo a cocaína y MDMA o éxtasis, así como un cóctel de drogas no determinadas. De acuerdo al mencionado diario Pearce tiene intenciones de declararse no culpable durante su próxima audiencia programada para el 11 de julio próximo, según indicó su abogado, Jacob Glucksman.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Un actor y un productor de cine acusados por la muerte de diseñadora hispana y su amiga

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.