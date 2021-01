Close

Condenan a 14 años de prisión a mamá de bebé que murió encerrada en un auto Según las autoridades, la condenada dejó a la pequeña dentro del auto una noche mientras “bebía alcohol en otro vehículo cercano hasta que se desmayó”. Aquí los detalles. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una madre fue condenada a 14 años y 8 meses de prisión como responsable de la muerte de su hija de 2 años por asfixia tras dejarla sola y encerrada en un automóvil a altas temperaturas en California. Según la fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles, Lacey Ana Mazzarella no se pronunció en contra a un cargo de homicidio voluntario, violencia y abuso infantil con resultado de muerte en una vista judicial el pasado 20 de octubre. La residente de la ciudad de Palo Verde se había declarado no culpable un año antes a cargos de asesinato y negligencia de menores con resultado de muerte. Image zoom Credit: GoFundMe De acuerdo con el informe policial, justo antes de la medianoche del 22 de septiembre de 2019, la madre de 35 años dejó a la pequeña June Love Agosto dentro de un automóvil en West Carson. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La niña quedó cubierta con una manta y la calefacción encendida mientras la acusada "bebía alcohol en otro vehículo cercano hasta que se desmayó", dijo la fiscalía. Cuando la joven madre regresó al vehículo alrededor de las 5 de la mañana del día siguiente, se dio cuenta de que la niña no respondía y el motor y la calefacción aún estaban en funcionamiento, agregó el fiscal adjunto que procesó el caso, David Zygielbaum. El informe policial indica que los técnicos de emergencias médicas notaron que la temperatura corporal de la niña cuando llegaron al lugar de los hechos era de 107,5 grados y que sufrió quemaduras en la cara, el pecho y los brazos, según People. Dicho reporte también señala que Mazzarella sacó a June del vehículo, la colocó en el césped y la roció con una manguera para tratar de refrescarla, de acuerdo con versiones de la policía. Según informó el canal local CBS 29, la niña fue declarada muerta en un hospital.

