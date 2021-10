Príncipe William critica a multimillonarios por ir al espacio en lugar de preocuparse por el planeta El príncipe William criticó a los multimillonarios como Jeff Bezos, Richard Branson y Elon Musk que hacen vuelos espaciales y los insta a mejor centrarse en los problemas que afronta el planeta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Príncipe William Príncipe William | Credit: Ian Vogler-WPA Pool/Getty Images Ahora que se estila que multimillonarios como Jeff Bezos o Richard Branson hagan viajes espaciales, el príncipe William criticó a quienes están pensando en explorar el espacio sideral y no centrarse en los problemas que hoy tenemos en nuestro planeta. "Necesitamos algunos de los mejores cerebros y mentes del mundo concentrados en tratar de reparar este planeta, no en tratar de encontrar el próximo lugar para ir a vivir", declaró el nieto de la reina Isabel II en el podcast Newscast de la BBC emitido este jueves. Además, mostró su preocupación por el impacto ambiental del turismo espacial y agregó que había una "pregunta fundamental" sobre el costo en emisiones de dióxido de carbono –causante del efecto invernadero– de los vuelos espaciales. Príncipe William Príncipe William | Credit: Ian Vogler-WPA Pool/Getty Images William lamentó que en asuntos trascendentales se usen "las palabras inteligentes, pero la acción [sea] insuficiente". "Quiero que las cosas que he disfrutado -la vida al aire libre, la naturaleza, el medio ambiente- estén ahí para mis hijos, y no solo para mis hijos, sino para los hijos de todos", indicó. "Si no tenemos cuidado, vamos a robar al futuro de nuestros hijos con lo que hacemos ahora", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las declaraciones del príncipe se producen un día después de que la estrella de Star Trek William Shatner se convirtiera a los 90 años en la persona de mayor edad en ir al espacio como uno de los tripulantes de la nave desarrollada por Blue Origin, la empresa de Bezos. El creador de Amazon, considerado el hombre más rico del mundo, viajó dos veces al espacio en menos de dos semanas. También el empresario británico Richard Branson ha protagonizado su propio viaje espacial con su proyecto Virgin Galactic. Un tercer multimillonario, el CEO de Tesla, Elon Musk, ha lanzado un cohete tripulado al espacio, aunque él personalmente no formó parte del vuelo.

