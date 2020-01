El príncipe Harry ha cortado lazos con amigos cercanos, ¿qué pasó? Fuentes de People aseguran que amigos cercanos del duque de Sussex están resentido porque ya ni les devuelve las llamadas. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Para el príncipe Harry, la prioridad es su familia y desde que su esposa Meghan Markle estuvo embarazada de su primogénito, parece que ha cambiado la relación con algunos de sus amigos más cercanos. De acuerdo con People, amigos del nieto de la reina Isabel II están resentidos debido a que se alejó de ellos cuando la duquesa estaba “aproximadamente 6 meses” embarazada de Archie, quien nació el 6 de mayo 2019. “La mayoría ya ni siquiera tiene su número de celular. Entienden totalmente que los hombres a menudo se alejan de sus amigos después del matrimonio, pero todavía hay mucho resentimiento porque habían estado tan cerca por tanto tiempo”, dijo a la revista “una fuente muy bien relacionada” con el príncipe. En cambio, la duquesa de 38 años aún mantiene contacto con las amistades que tenía antes de ser parte de la familia real, como es el caso de su excompañera de profesión, la actriz Abigail Spencer, con quien compartió set en la serie de televisión Suits. De hecho, se la vio caminando con la pareja en Año Nuevo. El reciente anuncio de los duques de Sussex de querer dar un paso atrás en su papel institucional dentro de la corona e irse a vivir por temporadas a Canadá sigue suscitando polémica en Reino Unido y ha dado munición a los críticos de Markle. Uno de los más conocidos, el famoso presentador y periodista británico Piers Morgan catalogó a la duquesa de “trepadora” y opinó que es una mala influencia para el príncipe. A pesar de la sorpresa que aparentemente generó en la familia real el anuncio de los duques, la reina Isabel acabó dando su bendición. “Mi familia y yo apoyamos completamente el deseo de Harry y Meghan de crear una nueva vida como la familia joven que son. Si bien hubiéramos preferido que siguieran siendo miembros de la Familia Real, trabajando a tiempo completo, respetamos y entendemos su deseo de vivir una vida más independiente como familia sin dejar de ser una parte valiosa de mi familia”, dijo la monarca en un comunicado. Advertisement

