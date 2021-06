El príncipe Carlos no tiene planes de ver a su hijo Harry cuando este regrese al Reino Unido Parece ser que no habrá encuentro en los dos hijos de la princesa Diana y su padre, el heredero aparente de la corona británica Por Miguel Sirgado Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Al parecer, el príncipe Carlos no tiene planes de encontrarse con el príncipe Harry cuando su hijo vuele al Reino Unido a finales de este mes, según un informe de la prensa inglesa. Cuando Harry vuele desde los Estados Unidos para junto a su hermano, el príncipe Guillermo, presidir la inauguración de una estatua conmemorando lo que sería el 60 cumpleaños de su madre, la princesa Diana, su padre estará a más de 400 millas de distancia en su finca escocesa, Balmoral, según The Sun. "Charles ha dejado bastante claro que no estará presente… porque se va a Escocia", dijo una fuente al periódico británico. "No hay una reunión planificada entre los tres", dijo la fuente. Prince Charles, Prince William, and Prince Harry Credit: Chris Jackson/Getty Images Se espera que Harry, de 36 años, llegue al Reino Unido a finales de este mes antes de la inauguración de la estatua el 1 de julio, luego de especulaciones anteriores de que podría descartar la visita debido a las tensiones con su familia. Una vez de regreso al Reino Unido, el duque de Sussex tendrá que permanecer en cuarentena durante cinco días antes de unirse a su hermano, de 38 años, en el evento en honor a su madre, señaló el periódico británico. "Ambos hermanos saldrán juntos por respeto a su madre", dijo otra fuente a The Sun, insistiendo en que cada uno de ellos hará su propio discurso, por separado. Meghan Markle, Prince Harry, Prince William, y Kate Middleton Credit: Chris Jackson/Getty Images "No han habido conversaciones personales o adecuadas, solo un intercambio muy breve y mínimo de mensajes de texto", dijo la fuente sobre los hermanos que alguna vez estuvieron muy apegados. "La relación es todavía muy tensa y no hay señales de que haya algún tipo de unión a corto plazo", dijo la fuente. Charles, mientras tanto, "dejará que los chicos lo hagan", dijo una de las fuentes. Se dice que el heredero aparente de 72 años evitó las reuniones individuales con Harry cuando estuvo en casa por última vez para el funeral de del Príncipe Felipe, quien murió en abril, a los 99 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Harry ha admitido que estaba "preocupado" y "asustado" de regresar para el funeral, y desde entonces ha intensificado los ataques contra su familia, y en especial contra su padre por transmitir" mucho dolor y sufrimiento genéticos ".

