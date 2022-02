¡Principe Andrés pagará cifra millonaria a la mujer que le acusó de abuso para no enfrentar juez! Ayudado por la reina Isabel II, parece ser que el miembro de la familia real inglesa involucrado en tan grave escándalo podrá dar carpetazo a los momentos más difíciles de su vida con un fuerte desembolso. ¿Sabes a cuánto asciende la suma? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pese a que la reina Isabel II despojó a su hijo más díscolo, el príncipe Andrés, de sus títulos militares el pasado enero tras la demanda que recibió éste por abuso sexual, ahora la soberana le ayudará con el pago de su acuerdo extrajudicial, según reveló hoy el periódico británico The Daily Telegraph. En un caso que ha hecho correr ríos de tinta alrededor del mundo durante los últimos meses, la cifra del acuerdo que el príncipe Andrés tendrá que pagar a Virginia Giuffre, quien aseguró que el ex de Sara Ferguson abusó sexualmente de ella hasta en tres ocasiones cuando era todavía menor de edad, alcanza según infinidad de medios la increíble suma de al menos… ¡doce millones de libras! Este acuerdo le evitará al príncipe Andrés el mal trago de acudir a declarar frente a un juez el próximo mes de marzo. Un pago que vale "su peso en oro", aseguró un experto en temas de realeza al periódico The Times, ya que "la reina celebra su Jubileo de Platino" y esto hará que nada ensombrezca la alegre festividad que se aproxima para los súbditos de la longeva soberana, una figura icónica de la realeza, admirada en el mundo entero. Reina Isabel Principe Andrés Credit: (Chris Jackson/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Está por ver si el príncipe Andrés será participe de los festejos de las celebraciones oficiales de los 70 años de reinado de su soberana madre el próximo mes de junio. A lo que sí acudirá seguramente junto a su ilustre familia, será al servicio religioso que se celebrará en memoria de su padre, el duque de Edimburgo, en la Abadía de Westminster en Londres. Prince Phillip Credit: (Oli Scarff/Getty Images) El esposo de la reina Isabel falleció el mes de abril del pasado 2021.

