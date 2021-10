Una princesa renuncia a títulos y más de $1 millón por amor La princesa Mako de Japón se casó con su novio de la universidad, quien no pertenece a su misma clase y carece de sangre azul, por lo que ha tenido que renunciar a sus títulos y al pago de $1.3 millones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La princesa Mako y Kei Komuro La princesa Mako y Kei Komuro | Credit: Nicolas Datiche - Pool/Getty Images Contra los deseos de su familia y buena parte de la prensa, la princesa Mako de Japón se casó con su novio de la universidad, quien no pertenece a su misma clase y carece de sangre azul, por lo que ha renunciado así a sus títulos y al pago de $1,3 millones que el gobierno japonés tradicionalmente concede a las mujeres de la casa imperial que pierden su estatus cuando se casan. "Lamento mucho las molestias causadas y estoy agradecida por aquellos… que han seguido apoyándome", dijo Mako en una conferencia de prensa, según reportó la BBC. "Para mí, Kei es insustituible, el matrimonio fue una elección necesaria para nosotros". La sobrina del emperador Naruhito y su ya esposo Kei Komuro se conocieron hace varios años cuando ambos eran estudiantes en la Universidad Cristiana Internacional en Tokio. "Primero me atrajo su sonrisa brillante", dijo Mako sobre Komuro, según informó el diario británico The Telegraph. La princesa Mako y Kei Komuro La princesa Mako y Kei Komuro | Credit: Nicolas Datiche - Pool/Getty Images Komuro le propuso matrimonio a la joven de 30 años durante una cena en 2013. Luego Mako se fue a realizar estudios de Museos y Galerías de Arte en la Universidad Leicester, en Inglaterra, pero su relación continuó desde la distancia. Este año Komuro se graduó de derecho en la Universidad de Fordham, en Nueva York, y actualmente trabaja para el bufete de abogados Lowenstein Sandler LLP en la Gran Manzana. En 2017, la pareja anunció de manera pública por primera vez sus planes de casarse, pero finalmente los novios pudieron contraer matrimonio el pasado martes. "Amo a Mako. Solo tenemos una vida, y quiero que la pasemos con el que amamos", dijo Komuro, según la BBC. "Me siento muy triste de que Mako haya estado en malas condiciones, mental y físicamente, debido a las falsas acusaciones". La princesa Mako y Kei Komuro La princesa Mako y Kei Komuro | Credit: Nicolas Datiche - Pool/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La joven no la ha pasado bien en los últimos tiempos, ya que su relación fue recibida con rechazo por parte de la opinión pública y los medios de su país. Por su parte, el palacio imperial anunció a principios de este mes que a Mako se le diagnosticó un trastorno de estrés postraumático a raíz de la ferocidad de las críticas en los medios. Por amor, Mako renunció a sus títulos reales, ya que la ley en Japón requiere que una princesa "deje la familia imperial al casarse con un plebeyo".

