Primera muerte por violencia ante pánico coronavirus Una anciana fallece en Nueva York después de que otra mujer le golpeara por no mantener la "distancia social", impuesta para evitar la propagación del Covid-19. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En la primera muerte por violencia debido al estrés de la población a causa del brote de coronavirus, una anciana falleció después de ser agredida por no mantener la distancia social recomendada para no propagar el temido Covid-19. Janie Marshall de Williamsburg esperaba en un hospital de Brooklyn ayer domingo a que le atendieran por una obstrucción intestinal y murió debido a que otra paciente le golpeó porque, a su parecer, la abuelita no estaba guardando el alejamiento de 6 pies, distancia aconsejada entre las personas en estos locos tiempos que corren a causa del coronavirus. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom La agresora, de 32 años, estaba esperando tratamiento psiquiátrico y propinó a la víctima un golpe en la cara después de saltar desde una cama próxima, según le contaron varias fuentes al New York Post. Eso hizo que la anciana se desplomara y recibiera un fuerte golpe en la cabeza al caer contra el suelo. Mientras que a la agresora le sacaron inmediatamente del hospital por su mala conducta, procedieron a hacerle un escáner a la víctima que falleció antes de la prueba, a las 5:40 pm, por lesiones en la cabeza a causa de la brutal caída. La atacante explicó que sus motivos para la pelea fue que la mujer “no guardaba la distancia reglamentaria de alejamiento de 6 pies”, pero después se supo que la violenta mujer tenía en su récord diecisiete arrestos previos, la mayoría por allanamiento. Image zoom Vecinos del edificio de la anciana fallecida describieron a la víctima como una mujer encantadora que siempre ayudaba a los demás, que vivía sola y no tenía hijos. “Siempre me preguntaba si podía hacer algo por mí”, dijo una de sus vecinas. Otra de las personas en su edificio, Efrain Gómez, describió a Marshall como una mujer muy amable y comentó que se veía muy joven para su edad. Advertisement

