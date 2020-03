El primer ministro británico, Boris Johnson, da positivo por coronavirus Johnson padece de síntomas leves y se encuentra actualmente aislado, según él mismo ha compartido con los ciudadanos en un mensaje. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Después de que Carlos de Inglaterra anunciara que es positivo en coronavirus, ahora desde el gobierno se hace un nuevo anuncio de contagio. Boris Johnson, primer ministro británico, también padece el Covid-19. Así lo han comunicado desde su residencia en Downing street a través de un comunicado oficial. Por el momento presenta síntomas leves y se encuentra totalmente aislado. La prueba se realizó en su casa por parte de un miembro del Servicio de Salud británico. El propio Johnson informaba a los ciudadanos de su actual estado a través de un video en Twitter. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Durante las últimas 24 horas he desarrollado síntomas leves y he dado positivo por coronavirus. Ahora estoy aislado, pero continuaré liderando la respuesta del gobierno a través de videoconferencias mientras luchamos contra este virus. Juntos venceremos esto”, ha escrito. Poco después de darse a conocer la noticia, su compañero, el Ministro de Salud británico, Matt Hancock también confirmaba que había sido contagiado e igualmente se encontraba aislado en su casa. Advertisement

