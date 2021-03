El Senado confirma por primera vez a un latino como secretario de Salud Xavier Becerra, hijo de migrantes mexicanos, se convierte en el primer funcionario de origen hispano en asumir este puesto en la historia del país. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El Senado de Estados Unidos confirmó este jueves a Xavier Becerra como secretario de Salud y Servicios Humanos de gabinete del presidente Joe Biden. El actual fiscal general del estado de California ocupa así un lugar en la historia al convertirse en el primer funcionario de origen hispano en ocupar dicho puesto. El voto final de 50 a 49 votos fue decidido en parte por Susan Collins, senadora por el estado de Maine, la única republicana en brindar su apoyo a la nominación, según informa The New York Times. Becerra supervisará así una de las agencias gubernamentales más grandes del país en un momento crucial en que el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris redoblan esfuerzos para vacunar a la población adulta contra la COVID-19 y tomar control de la pandemia por dicha enfermedad respiratoria que ya cumple un año. Desde el inicio de su presidencia Joe Biden prometió que la igualdad racial sería una de las piezas clave en su respuesta al avance del coronavirus. Becerra sería su candidato para este crucial pues se considera que su trabajo en el estado de California, de gran diversidad étnica y racial, ayudaría a garantizar acceso a la salud para todos. Xavier Becerra primera hispano nombrado secretario de salud Image zoom Credit: Drew Angerer/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pandemia de COVID le ha arrebatado la vida a más de medio millón de personas en este país. Las personas de raza negra e hispanos han sido particularmente afectadas tanto por la pandemia como por el desempleo desencadenado por la crisis financiera resultante.

