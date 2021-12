Confirman el primer caso de la variante ómicron en Estados Unidos Un primer caso de la nueva variante del coronavirus ómicron fue identificado en Estados Unidos, según confirmaron los CDC. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dr. Anthony Fauci Dr. Anthony Fauci | Credit: Anna Moneymaker/Getty Images Un primer caso de la variante del coronavirus ómicron fue identificado en Estados Unidos, según confirmaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). La institución explicó en un comunicado que los departamentos de Salud Pública de California y San Francisco confirmaron la aparición del reciente caso de un individuo de California, enfermo de la COVID-19 a causa de la variante Omicron. "El individuo era un viajero que regresó de Sudáfrica el 22 de noviembre de 2021. El individuo, que estaba completamente vacunado y tenía síntomas leves que están mejorando, está en cuarentena y desde entonces ha dado positivo", dice el comunicado. Niña recibe vacuna Credit: Getty Images Por su parte, el Dr. Anthony Fauci también dijo en una rueda de prensa de la Casa Blanca que el viajero, quien dio positivo el 29 de noviembre, había recibido todas las vacunas y confirmó que está experimentando síntomas leves, que están mejorando en este punto", reportó CNN. Todos los contactos cercanos del paciente han sido contactados y han resultado negativos, de acuerdo con los CDC. "Los CDC han estado monitoreando y preparándose activamente para esta variante, y continuaremos trabajando diligentemente con otros socios de la industria y la salud pública global y de Estados Unidos", señalan. "A pesar de la detección de ómicron, delta sigue siendo la cepa predominante en Estados Unidos". Dr. Anthony Fauci Dr. Anthony Fauci | Credit: Anna Moneymaker/Getty Images El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que la persona había recibido dos dosis de la vacuna Moderna, pero estaba dentro de la ventana de seis meses y, por lo tanto, no había recibido un refuerzo, reportó The New York Times. Newsom indicó que el estado no intensificaría las restricciones de salud pública por el momento. "No hay razón para entrar en pánico, pero debemos permanecer alerta". La nueva variante de coronavirus fue identificada por primera vez en Sudáfrica. Por el momento, se han detectado más de 30 mutaciones en la proteína pico, la parte del virus que se une a las células del cuerpo, informó a la prensa el científico sudafricano Tulio de Oliveira. Hasta la fecha, los científicos tienen muy poca información sobre la nueva variante, y se desconoce si pueda disminuir el poder protector de las vacunas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como medida de protección, varios países comenzaron a cancelar vuelos desde Sudáfrica, entre ellos Estados Unidos. El presidente Joe Biden anunció que desde el lunes se restringirán los vuelos, aunque la medida no aplicará a los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales, quienes deberán presentar una prueba negativa de Covid antes de entrar al país. "La reciente aparición de la variante ómicron (B.1.1.529) enfatiza aún más la importancia de la vacunación, los refuerzos y las estrategias de prevención general necesarias para proteger contra la COVID-19. Todas las personas mayores de 5 años deben vacunarse. Se recomiendan refuerzos para todas las personas mayores de 18 años", recomendaron los CDC en su comunicado. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html www.cdc.gov/spanish/index.html

