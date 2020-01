El coronavirus llega a Estados Unidos: un primer caso del mortal virus detectado en el estado de Washington Entérate qué es el coronavirus y cuáles son los síntomas de esta infección respiratoria que se propaga a rápida velocidad en el país asiático By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un hombre en el estado de Washington ha dado positivo a la presencia del coronavirus en su organismo, lo que lo convirte en el primer caso en Estados Unidos de esta peligroso virus respiratorio cuyos primeras manifestaciones se detectaron en China. De acuerdo a las autoridades sanitarias estadounidenses, se trata de un paciente que había viajado recientemente a la ciudad Wuhan, considerado el epicentro del brote de este nuevo virus. Tras su regreso a Estados Unidos el 15 de enero y leer acerca del virus, acudió a su médico 4 días para hacerse una prueba, que dio positiva. La salud del paciente, que reside en las afueras de Seattle, “en este momento se puede describir como muy saludable”, dijo la directora del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias del Centro para el Control de Enfermedades, Nancy Messonnier, según People. A pesar de ello, como una medida de precaución, está hospitalizado en un hospital de la localidad de Everett, WA. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una familia de virus que provocan enfermedades que van desde un resfriado común hasta padecimientos más graves y se puede transmitir de animales a personas, como gatos de civeta o camellos dromedarios, entre otros. El 31 de diciembre de 2019, se reportó el primer caso en la ciudad de Wuhan, en la provincia china de Hubei. Los síntomas incluyen fiebre, tos, dificultad para respirar y, en casos más graves, neumonía o insuficiencia real. Un cuadro que puede conducir a la muerte. Las autoridades chinas han atribuido por el momento 6 muertes a este virus y han declarado la existencia de casi 300 casos. Expertos de la OMS se reunirán este próximo miércoles para evaluar la situación a nivel internacional y tomar medidas para evitar la propagación en China y otros países. Advertisement

