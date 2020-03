El presidente Trump declara un estado de emergencia en todo el país por el coronavírus En conferencia de prensa este viernes el mandatario anunció nuevas medidas de su gobierno para combatir la epidemia de COVID-19 y sus estragos. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El presidente Donald Trump ha ofrecido este viernes una conferencia de prensa para abordar la crisis del coronavírus en la que ha declarado la emergencia nacional. La conferencia que se ha ofrecido desde la Casa Blanca y era esperada por expertos de salud desde hace días. La declaración de emergencia nacional conseguirá que se liberen fondos federales para apoyar a las autoridades estatales y locales ante la ola de enfermos que ya suma 1,650 personas infectada en 46 estados y que ha cobrado la vida de por lo menos 41 personas en todo el país, según reportes de The New York Times. El anuncio ocurre justo cuando el Congreso se apresura para aprobar una legislación que ayudaría a brindar ayuda financiera a las víctimas. Trump haría la declaración bajo el Acto de Asistencia y Emergencia Robert T. Stafford, mejor conocido como Stafford Act, según indicó un oficial de la administración de alto rango al mencionado diario. La declaración liberaría cerca de $50,000 millones de dólares del Federal Emergency Management Agency (FEMA, por sus siglas en inglés). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este es el segundo mensaje directo del presidente a la nación en menos de una semana respecto a la crisis. El miércoles Trump habló desde la Oficina Oval para responder a la declaración de la Organización Mundial de la salud (WHO, por sus siglas en inglés) tras declarar el contagio como una pandemia. Ahí el presidente extendió la prohibición de viajes entre Estados Unidos y China y Corea del Sur colocando a todo el continente europeo en dicha lista, a excepción del Reino Unido e Irlanda. Cuando estalló la crisis el mandatario colocó al vicepresidente Mike Pence a cargo de las labores para contrarrestar al virus, pero gradualmente y a medida que crece la emergencia, el presidente ha ido adoptando un papel central en el tema. Se espera que este lunes los líderes del grupo G-7 sostengan una conferencia telefónica para coordinar esfuerzos contra el vírus. Advertisement

