Peña Nieto reitera que México no pagará el muro

Una vez más, Enrique Peña Nieto reiteró que México no pagará bajo ninguna circunstancia por el muro que planea construir Donald Trump en la frontera con Estados Unidos.

Horas después que Trump firmara el pasado miércoles un decreto para iniciar “de inmediato” la construcción del muro –una de sus principales promesas de campaña- el presidente de México publicó un video en su cuenta oficial de Twitter en el que expresó que lamenta y reprueba la construcción del muro. “Lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez: ‘México no pagara ningún muro’”.

Un mensaje para todos los mexicanos: pic.twitter.com/EFcNh7fQtm — Enrique Peña Nieto (@EPN) January 26, 2017

El mandatario aseguró que velará por el bienestar de sus connacionales.

“Donde haya un mexicano migrante en riesgo que requiera nuestro respaldo, ahí debemos estar. Ahí debe estar su país”, señaló en el clip. “He ordenado que la secretaría de relaciones exteriores refuerce las medidas de protección a nuestros connacionales. Los 50 consulados de México en los Estados Unidos se convertirán en auténticas defensorías de los derechos de lo migrantes, nuestras comunidades no están solas, el gobierno de México les brindará la asesoría legal que les garantice la protección que requieran”.