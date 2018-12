Así fue el primer viaje del presidente de México en avión comercial: "Ya no habrá lujos"

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Lo prometido es deuda. Así como lo dijo una y otra vez durante su campaña política y discursos, el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo su primer viaje en un avión comercial. “Se va acabar la corrupción en México ya no habrá lujos en el gobierno, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, vamos a llevar a con una política de austeridad republicana, por eso se van a vender los aviones y helicópteros que se usaban para transportar a los altos funcionarios públicos”, dijo López Obrador a un reportero de la cadena Telemundo que por coincidencia abordó el mismo avión rumbo a la ciudad de Veracruz. “Ya no habrá avión presidencial, vamos a viajar como todo los ciudadanos, en aviones de línea comercial. No hay ningún problema”.

Ciro Gutiérrez

No hay problema para él, sin embargo, muchas personas cuestionan y critican tales decisiones, “Me parece irresponsable que permitan que López Obrador salga sin seguridad”, dijo una usuaria en Instagram.

“Chávez estaba en un Volkswagen escarabajo y terminó siendo el presidente más rico del mundo”, dijo otra.

“Estoy escuchando a la porquería de Chávez”, escribió otro.

¿Será López Obrador otro Chávez? Solo el tiempo lo dirá.