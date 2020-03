Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anuncia medidas contra el coronavirus Luego de mantenerse al margen con acciones para contener el coronavirus, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció las medidas que se llevarán a cabo luego de que el país se colocara en la fase 2 de la contingencia. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La postura del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), respecto a la pandemia del coronavirus había sido duramente criticada; sobre todo, el pasado fin de semana cuando, pese al crecimiento de los contagios en esta nación, el mandatario aconsejó a la población seguir con su rutina habitual mientras en otros estados ya habían implementado planes de contingencia. Sin embargo, AMLO tuvo que revirar su posición y dio a conocer las medidas que adoptará la nación azteca que ya está en la fase dos a causa del COVID-19. RELACIONADO: ¡Thalía se enfrenta a AMLO por sus consejos del coronavirus! Image zoom – Continuará la contención de portadores. – Se cancelaron clases en el sistema educativo del 23 de marzo al 19 de abril. – Se suspenden temporalmente eventos y concentraciones de más de 100 personas. – Se suspenden temporalmente actividades laborales que solo impliquen movilización de personas de sus domicilios a sus casa y de regreso en todos los sectores de la sociedad. Sin embargo, muchas empresas que ofrezcan servicios seguirán operando. Image zoom “Se ha solicitado que todas las organizaciones, dependencias y entidades pongan en práctica sus planes de continuidad de operaciones para garantizar el funcionamiento y el logro de la función fundamental de ellas y además los derechos tanto de los trabajadores y las trabajadoras, como de las personas usuarias de sus servicios”, explicó Hugo López Gatell, subsecretario de Salud en la conferencia mañanera del presidente mexicano. Las medidas básicas de prevención también se intensificarán. Se pide que personas que tengan síntomas se queden en casa. Y se mantenga una distancia de 1.5 metros entre cada persona. “Lejos estamos de necesitar medidas que vulneren la vida pública o que afecten las garantías individuales”, concluyó. Se habilitarán hospitales provisionales y se utilizarán los del sector salud, así como los de la Marina y el Ejército. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, se pedirá que los adultos mayores puedan estar en su casa con goce de sueldo; así como grupos más vulnerables de ser afectadas por el coronavirus. “Con esta información actuemos con prudencia, sin desesperarnos, sin apanicarnos; con la firme convicción de que tenemos muchas fortalezas”, dijo López Obrador. “El pueblo de México está hecho para resistir adversidades y para salir adelante”. Advertisement

