Video viral: Captan al presidente de México saludando a la mamá del Chapo Guzmán Andrés Manuel López Obrador ha impactado en redes con un video viral donde aparece saludando de mano a María del Consuelo Loera Pérez en las montañas de Sinaloa. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las críticas le han llovido por redes a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y no solo por su respuesta a la pandemia del coronavirus. Esta vez la furia de los usuarios de Twitter se ha despertado ante el surgimiento de un video que muestra el momento justo en que el mandatario mexicano hace un alto en su visita por la municipalidad de Badiraguato -cuna de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera- para saludar reverentemente a su mamá. En el clip se muestra al mandatario de 66 años quien escoltado por un nutrido grupo de personas camina hacia una camioneta blanca donde le espera sentada María del Consuelo Loera Pérez, madre del capo de Sinaloa actualmente preso en un penal de máxima seguridad 'Supermax" de Florence, en Colorado. "Nada más te saludo, no te bajes", le dice caballerosamente AMLO a la matrona. "Ya recibí tu carta", prosigue el mandatario de 66 años estrujándole ambas manos. "Sí, sí, sí, ya recibí tu carta", exclama el presidente antes de regresar a vehículo que lo aguardaba. Fuentes periodísticas indicaban que el mandatario nacido en Chiapas estaría en territorio sinaloense para dar al conocer el programa Sembrando Vida a Badiraguato con el que se sembrarían 25 mil hectáreas de cosechas legales para generar unos 10 mil empleos. Pero los ojos agudos de la red no dudaron en destacar que la visita de AMLO a las montañas de Sinalos coincide justamente con el cumpleaños de Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo. Ovidio acaparó planas en 2019 tras su espectacular intento de captura que fue repelido por sus secuaces -y uno de sus hermanos- y que demostró que el poder en las calles continúa en manos del cartel de Sinaloa. Tras el surgimiento del video periodistas cuestionario a AMLO en el aeropuerto para buscar comentarios respecto a su encuentro con doña Consuelo y sobre la supuesta carta que ella menciona en el video. Él se niega a responder: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo a la revista mexicana Proceso los hechos ocurrieron la tarde de este domingo en el cruce del camino que va de Badiraguato a Culiacán. Dicha fuente asegura que la carta a la que se hace mención es una misiva enviada por Consuelo Loera pidiendo al presidente que le ayude a conseguir una visa humanitaria para poder visitar a su hijo en el penal federal donde se encuentra desde 2019 para cumplir su sentencia a cadena perpetua. Advertisement

